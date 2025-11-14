ВС РФ с начала СВО уничтожили 26 тыс. украинских танков и бронемашин

Ликвидировано свыше 96 тыс. беспилотников

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российские военные с начала СВО уничтожили 26 тыс. украинских танков и других боевых бронированных машин, а также свыше 96 тыс. беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 96 284 беспилотных летательных аппарата, 636 зенитных ракетных комплексов, 26 000 танков и других боевых бронированных машин, 1 611 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 274 орудия полевой артиллерии и минометов, 46 560 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказали там.