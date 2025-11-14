Проект строительства кораблей обеспечения FSS для ВМС Великобритании осуществляется согласно графику

ЦАМТО, 13 ноября. Подразделение испанской верфи Navantia UK совместно с британской компанией BMT и МО Британии завершило критический анализ проекта (CDR), предусматривающего строительство трех кораблей обеспечения FSS (Fleet Solid Support) для ВМС Великобритании.

Как сообщает Infodefensa.com, возглавляемая Navantia UK программа успешно прошла важный этап, ознаменовавший переход от проектирования к производству трех кораблей.

В ходе проведенного Минобороны Великобритании комплексного анализа проекта была выполнена детальная оценка структуры платформы: от конструкции корпуса до оборудования. Анализ включал общую структурную целостность, стандарты безопасности, экологическую устойчивость, минимизацию рисков и интеграцию боевых систем.

Процесс CDR, который последовал за предварительным анализом проекта (PDR), проведенным в октябре 2024 года, проходил в Белфасте и Кадисе, где британские технические специалисты приняли участие в программе обучения. Эта программа позволила британским специалистам изучить передовые методы и процессы судостроения, которые будут внедрены на британских верфях.

Справочно:

Минобороны Великобритании аннулировало первый тендер по закупке трех новых кораблей обеспечения FSS в ноябре 2019 года, так как ни один из участников торгов не смог удовлетворить требования в рамках выделенного бюджета.

В мае 2021 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о возобновлении тендера, предусматривающего строительство трех кораблей обеспечения. Организация по закупке и обслуживанию продукции оборонного назначения (DE&S) предложила заинтересованным компаниям представить заявки для участия в тендере на проектирование и строительство кораблей. В отличие от аннулированного тендера, условием нового конкурса стала окончательная постройка судов на верфи в Великобритании.

Как предполагается, новые корабли заменят три состоящих на вооружении ВМС Великобритании транспорта снабжения: "Форт Остин" и "Форт "Розали" (введены в эксплуатацию в конце 1970-х гг.), а также "Форт Виктория" (введен в эксплуатацию в 1994 году).

Ранее предполагалось, что первое судно будет принято на вооружение в 2026 году, второе – в 2027 году и последнее, в случае реализации опциона, – в 2029 году. Теперь программу поставки всех трех кораблей обеспечения планируется завершить к 2032 году.

Новые корабли с гражданским экипажем предназначены для доставки боеприпасов и других материальных средств в необходимом объеме и с требуемой скоростью выполняющим задачи в различных районах Мирового океана перспективным оперативным соединениям ВМС Великобритании, включая авианосную ударную группу. В настоящее время снабжение в море современных авианосцев может обеспечить только "Форт Виктория".

В сентябре 2021 года DE&S заключила со сформированными при участии британских компаний консорциумами Larsen & Toubro (Индия) и Leidos Innovations, Serco и Damen (Нидерланды), Team Resolute и Team UK (входят британские компании Babcock и BAE Systems) контракты на разработку предложений о строительстве кораблей обеспечения FSS. Стоимость каждого подписанного контракта первоначально составила около 5 млн. фунтов стерлингов (7 млн. долл.). Претенденты представили свои предложения к концу июля 2022 года.

В ноябре 2022 года МО Великобритании выбрало консорциум Team Resolute (входят британские компании BMT, Harland & Wolff и Navantia UK) предпочтительным претендентом на строительство трех кораблей.

Министерство обороны Великобритании сообщило о подписании с консорциумом Team Resolute контракта на строительство трех кораблей обеспечения FSS 18 января 2023 года. Стоимость заказа составила 1,6 млрд. фунтов стерлингов. Три 216-метровых судна будут построены по британскому проекту, разработанному BMT.

Большинство блоков и модулей для кораблей будут построены на предприятиях Harland and Wolff в Белфасте и Эпплдоре, некоторые строительные работы будут выполнены на верфи Navantia в Кадисе, а сборка трех судов будет осуществляться в Белфасте.

Компания Harland & Wolff намерена инвестировать около 100 млн. фунтов стерлингов в британские верфи, включая 77 млн. фунтов стерлингов в инфраструктуру предприятий Harland & Wolff в Белфасте и Эпплдоре, а также еще 21 млн. фунтов стерлингов в передачу навыков и технологий от Navantia UK.

Согласно графику, строительство кораблей должно начаться в 2025 году, а к 2032 году все три платформы будут приняты на вооружение.