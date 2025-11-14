Ключевые союзники США из G7 осудили американскую кампанию в Венесуэле

Источник изображения: topwar.ru

На фоне расширения американской кампании в Латинской Америке все больше партнеров Вашингтона выражают протест или дистанцируются от действий администрации Дональда Трампа.

Франция выступила наиболее жестко. Перед началом встречи министров иностранных дел G7 глава МИД Жан-Ноэль Барро заявил журналистам, что морские операции США нарушают международное право и несут риски дестабилизации в регионе. Волнения Франции понятны – у нее есть территории в Карибском бассейне.

Канада заняла выжидательную позицию. Министр иностранных дел Анита Ананд отказалась прямо отвечать, считает ли она действия США законными, фактически отстранившись от поддержки операции.

СМИ сообщают, что Лондон временно приостановил обмен разведданными с Вашингтоном из-за сомнений в правовой основе ударов. Колумбия – один из ключевых союзников США в заявленной американцами борьбе с наркокартелями – полностью прекратила подобное сотрудничество.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что не обсуждал удары по Венесуэле со своими коллегами по G7 и отверг любые претензии к легитимности действий США.

Когда журналист напомнил ему, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас поставила под сомнение законность операции, Рубио ответил, что Европейский союз не вправе определять, что такое международное право, и указывать, как США обеспечивать собственную национальную безопасность.