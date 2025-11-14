Войти
Военное обозрение

Ключевые союзники США из G7 осудили американскую кампанию в Венесуэле

554
0
0

Источник изображения: topwar.ru

На фоне расширения американской кампании в Латинской Америке все больше партнеров Вашингтона выражают протест или дистанцируются от действий администрации Дональда Трампа.

Франция выступила наиболее жестко. Перед началом встречи министров иностранных дел G7 глава МИД Жан-Ноэль Барро заявил журналистам, что морские операции США нарушают международное право и несут риски дестабилизации в регионе. Волнения Франции понятны – у нее есть территории в Карибском бассейне.

Канада заняла выжидательную позицию. Министр иностранных дел Анита Ананд отказалась прямо отвечать, считает ли она действия США законными, фактически отстранившись от поддержки операции.

СМИ сообщают, что Лондон временно приостановил обмен разведданными с Вашингтоном из-за сомнений в правовой основе ударов. Колумбия – один из ключевых союзников США в заявленной американцами борьбе с наркокартелями – полностью прекратила подобное сотрудничество.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что не обсуждал удары по Венесуэле со своими коллегами по G7 и отверг любые претензии к легитимности действий США.

Когда журналист напомнил ему, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас поставила под сомнение законность операции, Рубио ответил, что Европейский союз не вправе определять, что такое международное право, и указывать, как США обеспечивать собственную национальную безопасность.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Канада
Колумбия
США
Франция
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.11 15:25
  • 11465
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.11 14:33
  • 2
Минпромторг готовит крупные скидки на оборудование для производства чипов
  • 14.11 13:19
  • 4
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 14.11 01:07
  • 1
Названо число построенных по инвестквотам рыбопромысловых судов
  • 14.11 00:57
  • 2
Приключения "итальянцев" в России: почему ВС РФ отказались от закупок бронемашин Centauro
  • 14.11 00:48
  • 3
Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей
  • 14.11 00:08
  • 2
Российский человекоподобный робот сделал пару шагов на презентации и упал
  • 13.11 19:49
  • 0
Вот интересно - какие планы у Запада (и у евреев) на б. Украину?
  • 13.11 17:55
  • 0
Комментарий к ""Нам нужна сдерживающая сила НАТО в Европе" (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)"
  • 13.11 15:38
  • 1
"Нам нужна сдерживающая сила НАТО в Европе" (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)
  • 13.11 07:47
  • 8
Авианосец «Фуцзянь» официально вошёл в состав китайских ВМС
  • 13.11 06:58
  • 2
Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет
  • 13.11 03:10
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о фуроре Су-57"
  • 13.11 02:29
  • 0
Комментарий к "Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей"
  • 12.11 12:52
  • 1
Старт новой ракеты "Союз-5" в рамках проекта "Байтерек" запланирован на декабрь 2025 года - глава "Роскосмоса"