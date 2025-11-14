В Ростехе рассказали об испытаниях огнеметной системы на базе Т-80

Ростех: завершаются испытания тяжелой огнеметной системы на базе танка Т-80

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Испытания модернизированной тяжёлой огнеметной системы на базе танка Т-80 завершаются, сообщили в пресс-службе "Ростех​а".

Концерн "Уралвагонзавод" в преддверии Дня войск радиационной, химической и биологической защиты отправил в Российскую армию партию тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк" с модернизированным комплексом защиты от беспилотников.

"Уже заканчиваются испытания модернизированной версии ТОС на базе танка Т-80. На данной модификации введён ряд улучшений, которые обеспечивают большую дальность, точность и автоматизацию процессов", - говорится в сообщении.

Ранее гендиректор УВЗ Александр Потапов сообщил, что разработка ТОС на базе Т-80 началась под руководством трагически погибшего в результате теракта начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова.