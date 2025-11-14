Источник изображения: topwar.ru

Во время выставки ВВС Корпуса стражей исламской революции, проходившей в Национальном парке аэрокосмических достижений КСИР, Иран продемонстрировал новейший разведывательно-ударный дрон Shahed-161. Он способен непрерывно находиться в воздухе в течение двух часов на высоте до восьми тысяч метров.

Об этом сообщают иранские СМИ.

В ходе демонстрации дрона на выставке был запущен его реактивный двигатель. Для его запуска применяется автомобильная пусковая установка.

Основное назначение аппарата – это разведка, наблюдение и рекогносцировка. Помимо этого, его предполагают задействовать для патрулирования границы. Поэтому в качестве полезной нагрузки на него может устанавливаться система оптической разведки.

Также в качестве альтернативы беспилотник способен нести на борту две бомбы массой до 50 килограммов. Это свидетельствует о том, что БПЛА способен выполнять и другие задачи.

Максимальная дальность действия дрона – 150 километров. Его взлетная масса – 170 килограммов. Крейсерская скорость аппарата составляет 135 километров в час.

Беспилотник, судя по всему, явно не является одноразовым. Но способ его возвращения не раскрывается. Неизвестно, садится он на взлетно-посадочную полосу или спускается на парашюте.

Аппарат поступает на вооружение Аэрокосмических сил КСИР. Можно также предположить, что Иран предоставит новейший аппарат своим российским партнерам, и в таком случае его можно ожидать в зоне боевых действий.