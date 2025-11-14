Войти
ТАСС

"Калашников" покажет разработки в сфере бронезащиты на выставке в Дубае

555
0
0
Логотип ОАО "Концерн "Калашников"
Логотип ОАО "Концерн "Калашников".
Источник изображения: © Фото : ОАО "Концерн "Калашников"

Среди них макеты бронежилета и шлема, разработанные с учетом опыта СВО

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" покажет на выставке в Дубае макеты бронежилета и шлема, разработанные с учетом опыта СВО. Об этом говорится сообщении в Telegram-канале концерна.

"ООО "Триада-ТКО" (концерн "Калашников") впервые представит макет модульной разгрузочной системы (МРС) бронежилета "Корсет плюс" с дополнительными модулями защиты, набором подсумков и рюкзаком объемом 30 л, макет бронешлема по классу защиты Бр2 и комплект одежды в исполнении EXPO на 19-й Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025, которая состоится 17-21 ноября в Дубае (ОАЭ). Важно подчеркнуть, что при разработке этих изделий специалисты компании учли опыт применения своей продукции в зоне СВО", - сказано в сообщении.

Макет модульного комплекта индивидуальной бронезащиты с системой распределения веса оснащен интегрированными боковыми упорами, которые переносят нагрузку с плеч и спины военнослужащего на пояс и бедра. Изделие укомплектовано макетами бронепанелей и бронеэлементов российского производства. Бронежилет имеет увеличенную площадь противоосколочной защиты (более 135 дм2), повышенный уровень противоосколочной стойкости (не менее 630 м/с) и обеспечивает защиту 70% площади тела. Усиленная защитная структура бронеэлементов обеспечивает защиту от пистолетных патронов 9х19 мм с пулей FMJ 7,5 г с расстояния 5 метров. Противопульные бронепанели по классу защиты Бр5, которые устанавливаются в грудной и спиной секциях, обеспечивают защиту от винтовочных бронебойных патронов 7,62х54 мм с пулей со стальным термоупрочненным сердечником (7Н13/Б32) и выдерживают 5 попаданий с расстояния 10 метров.

В составе экспозиции представлен также макет шлема по классу защиты Бр2 массой не более 1 350 грамм. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Продукция
Б-32
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.11 15:25
  • 11465
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.11 14:33
  • 2
Минпромторг готовит крупные скидки на оборудование для производства чипов
  • 14.11 13:19
  • 4
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 14.11 01:07
  • 1
Названо число построенных по инвестквотам рыбопромысловых судов
  • 14.11 00:57
  • 2
Приключения "итальянцев" в России: почему ВС РФ отказались от закупок бронемашин Centauro
  • 14.11 00:48
  • 3
Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей
  • 14.11 00:08
  • 2
Российский человекоподобный робот сделал пару шагов на презентации и упал
  • 13.11 19:49
  • 0
Вот интересно - какие планы у Запада (и у евреев) на б. Украину?
  • 13.11 17:55
  • 0
Комментарий к ""Нам нужна сдерживающая сила НАТО в Европе" (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)"
  • 13.11 15:38
  • 1
"Нам нужна сдерживающая сила НАТО в Европе" (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)
  • 13.11 07:47
  • 8
Авианосец «Фуцзянь» официально вошёл в состав китайских ВМС
  • 13.11 06:58
  • 2
Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет
  • 13.11 03:10
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о фуроре Су-57"
  • 13.11 02:29
  • 0
Комментарий к "Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей"
  • 12.11 12:52
  • 1
Старт новой ракеты "Союз-5" в рамках проекта "Байтерек" запланирован на декабрь 2025 года - глава "Роскосмоса"