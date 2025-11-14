ZALA представит на Dubai Airshow модернизированный "Ланцет-Э"

В компании добавили, что на выставке состоится важное событие, которое "откроет новые возможности для развития беспилотных технологий на международной арене"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Модернизированный разведывательно-ударный комплекс "Ланцет-Э" представит ZALA на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале компании.

"Мы с гордостью сообщаем об участии в Dubai Airshow 2025, где компания ZALA совместно с Рособоронэкспортом представит модернизированный РУК "Ланцет-Э", - говорится в сообщении.

Там добавили, что на выставке также состоится важное событие, которое "откроет новые возможности для развития беспилотных технологий на международной арене".