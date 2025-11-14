Войти
"Калашников" объединил БПЛА СКАТ 350М и барражирующий боеприпас "КУБ-2Э"

Дрон-камикадзе “Куб”
Дрон-камикадзе “Куб”.
Источник изображения: © Виктор Бодров/ ТАСС

Компания представит комплекс на выставке Dubai Airshow 2025

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" представит интегрированные в единый комплекс разведывательный беспилотник СКАТ 350М и барражирующий боеприпас "КУБ-2Э" на выставке Dubai Airshow 2025, которая пройдет с 17 по 21 ноября в ОАЭ. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Концерн "Калашников" впервые представит интегрированные в единый комплекс разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СКАТ 350М и управляемый барражирующий боеприпас (УББ) "КУБ-2Э" (оба изделия - собственного производства) на 19-й Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025, которая состоится 17-21 ноября в Дубае", - сказали там.

В пресс-службе концерна поделились подробностями о способе применения новой разработки. "На практике это происходит следующим образом: СКАТ 350М обнаруживает вражескую цель и определяет ее местоположение, после этого оператор УББ, получив точные координаты от разведывательного БПЛА, направляет "КУБ" на объект. После нанесения удара СКАТ осуществляет объективный контроль поражения противника", - отметили там.

В "Калашникове" также рассказали, что решение об объединении СКАТ 350М с "КУБ-2Э" было принято после получения хвалебных отзывов от российских военнослужащих в зоне СВО, которые отметили высокую эффективность обоих устройств при использовании в паре 

