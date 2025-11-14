"Калашников" представит 9-мм пистолет-пулемет ППК-20 на выставке в Дубае

В концерне рассказали, что инженеры сумели улучшить некоторые тактико-технические и эргономические характеристики оружия

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" представит 9-мм пистолет-пулемет ППК-20 на выставке Dubai Airshow 2025, которая пройдет с 17 по 21 ноября в ОАЭ. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Концерн "Калашников" представит 9-мм пистолет-пулемет ППК-20, который, по оценке военных экспертов, является одним из лучших в своем классе в мире, на 19-й Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025, которая состоится 17-21 ноября в Дубае", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевое применение ППК-20, в том числе в зоне проведения СВО, свидетельствует о высокой эффективности данного оружия и, по заключению специалистов, подтверждает перспективы дальнейшего роста спроса на него как на российском, так и на мировом рынках. "В частности, зарубежные партнеры заинтересованы в приобретении ППК-20, поскольку он соответствует всем современным требованиям, предъявляемым к оружию данного класса", - отметили в концерне.

Там добавили, что инженеры "Калашникова" провели большую работу по повышению качества ППК-20 и сумели улучшить некоторые тактико-технические и эргономические характеристики изделия, а также расширили линейку патронов, используемых этим оружием.

Ранее стало известно, что на выставке Dubai Airshow Россия представит более 850 экспонатов продукции военного назначения.