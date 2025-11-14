Войти
ТАСС

"Калашников" представит 9-мм пистолет-пулемет ППК-20 на выставке в Дубае

9-мм пистолет-пулемет ППК-20
9-мм пистолет-пулемет ППК-20.
Источник изображения: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В концерне рассказали, что инженеры сумели улучшить некоторые тактико-технические и эргономические характеристики оружия

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" представит 9-мм пистолет-пулемет ППК-20 на выставке Dubai Airshow 2025, которая пройдет с 17 по 21 ноября в ОАЭ. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Концерн "Калашников" представит 9-мм пистолет-пулемет ППК-20, который, по оценке военных экспертов, является одним из лучших в своем классе в мире, на 19-й Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025, которая состоится 17-21 ноября в Дубае", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевое применение ППК-20, в том числе в зоне проведения СВО, свидетельствует о высокой эффективности данного оружия и, по заключению специалистов, подтверждает перспективы дальнейшего роста спроса на него как на российском, так и на мировом рынках. "В частности, зарубежные партнеры заинтересованы в приобретении ППК-20, поскольку он соответствует всем современным требованиям, предъявляемым к оружию данного класса", - отметили в концерне.

Там добавили, что инженеры "Калашникова" провели большую работу по повышению качества ППК-20 и сумели улучшить некоторые тактико-технические и эргономические характеристики изделия, а также расширили линейку патронов, используемых этим оружием.

Ранее стало известно, что на выставке Dubai Airshow Россия представит более 850 экспонатов продукции военного назначения. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
