Петербургские предприятия требуют с Зеленодольского завода более полумиллиарда рублей

В 2025 году суды зарегистрировали 46 исков от петербургских предприятий к Зеленодольскому заводу имени Горького. Как подсчитал Деловой Петербург, общая сумма претензий составляет 546,9 млн рублей.

На момент публикации портал "Электронное правосудие" показывает 46 активных арбитражных споров, в которых петербургские компании предъявляют претензии к АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (входит в судостроительную корпорацию "Ак Барс"). Все иски зарегистрированы судами в 2025 году.

Зеленодольский завод имени Горького Пресс-служба Зеленодольского завода имени Горького

29 исков ещё не рассмотрены, их суммарные претензии составляют 407 млн рублей, самые крупные из которых – от АО "Заслон" (97,6 млн) и АО "Ситроникс КТ" (82,9 млн). В ноябре арбитражный суд Республики Татарстан зарегистрировал один иск к Зеленодольскому заводу от петербургской компании: АО "Морские навигационные системы" Александра Кашина требует от него 3,6 млн рублей. Суть претензий по этим искам пока не опубликована.

В 17 спорах суды вынесли решения, но не все из них вступили в законную силу. Общая сумма претензий по этим искам составила 139,9 млн, последний спор выиграло АО "ЦМКБ "Алмаз" (входит в Объединённую судостроительную корпорацию), взыскавшее с Зеленодольского завода 35,6 млн рублей в двух спорах, решение по одному из которых в середине октября вступило в законную силу.

Содержание одного из споров не разглашается, в другом "Алмаз" взыскал 2 млн рублей за просрочку оплаты за разработку документации для головного корабля проекта 22100 по контракту от 2012 года. Проект 22100 – это пограничные сторожевые корабли I ранга ледового класса ближней и дальней морской зоны.

Ни один из исков к Зеленодольскому заводу петербургские предприятия не проиграли, отмечает "Деловой Петербург". В первой половине 2025 года татарстанской верфи удавалось прекращать некоторые споры путём подписания мировых соглашений, во втором полугодии такая тенденция не прослеживается.

По данным СПАРК, суммарная текущая исковая нагрузка Зеленодольского завода составляет 3,2 млрд рублей. Генеральный директор верфи Александр Филиппов на предложение о комментарии к моменту публикации не отреагировал.