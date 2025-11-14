Войти
Lenta.ru

Российские «Орланы» покажут в Дубае

563
0
0
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

СТЦ покажет применяемые в зоне СВО беспилотники «Орлан» на выставке в Дубае

Разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орлан-10Е» и «Орлан-30», которые активно применяют в зоне СВО, покажут на международной выставке Dubai Airshow 2025 в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщил Специальный технологический центр (СТЦ), передает ТАСС.

«В составе экспозиции СТЦ планирует представить натурные образцы БПЛА "Орлан-10Е" и "Орлан-30", предназначенные для мониторинга объектов в сложно доступных местностях», — говорится в сообщении.

Также СТЦ продвигает на зарубежный рынок комплексы радиоэлектронной борьбы РБ-504А-Э и РБ-504П-Э, комплекс технического мониторинга 1К149 и обнаружитель дронов «Филин-И».

В сентябре источник ТАСС сообщил, что беспилотники «Орлан» превратили в носителей FPV-дронов. Аппараты подвешивают под крыло и запускают при подлете к позициям противника. Это увеличивает дальность FPV-квадрокоптеров.

В августе стало известно, что разведывательные «Орланы» получили камеру для защиты от дронов-перехватчиков. При обнаружении аппарата противника беспилотник совершает маневр уклонения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Компании
СТЦ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.11 15:25
  • 11465
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.11 14:33
  • 2
Минпромторг готовит крупные скидки на оборудование для производства чипов
  • 14.11 13:19
  • 4
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 14.11 01:07
  • 1
Названо число построенных по инвестквотам рыбопромысловых судов
  • 14.11 00:57
  • 2
Приключения "итальянцев" в России: почему ВС РФ отказались от закупок бронемашин Centauro
  • 14.11 00:48
  • 3
Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей
  • 14.11 00:08
  • 2
Российский человекоподобный робот сделал пару шагов на презентации и упал
  • 13.11 19:49
  • 0
Вот интересно - какие планы у Запада (и у евреев) на б. Украину?
  • 13.11 17:55
  • 0
Комментарий к ""Нам нужна сдерживающая сила НАТО в Европе" (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)"
  • 13.11 15:38
  • 1
"Нам нужна сдерживающая сила НАТО в Европе" (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)
  • 13.11 07:47
  • 8
Авианосец «Фуцзянь» официально вошёл в состав китайских ВМС
  • 13.11 06:58
  • 2
Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет
  • 13.11 03:10
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о фуроре Су-57"
  • 13.11 02:29
  • 0
Комментарий к "Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей"
  • 12.11 12:52
  • 1
Старт новой ракеты "Союз-5" в рамках проекта "Байтерек" запланирован на декабрь 2025 года - глава "Роскосмоса"