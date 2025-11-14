Российские «Орланы» покажут в Дубае

СТЦ покажет применяемые в зоне СВО беспилотники «Орлан» на выставке в Дубае

Разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орлан-10Е» и «Орлан-30», которые активно применяют в зоне СВО, покажут на международной выставке Dubai Airshow 2025 в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщил Специальный технологический центр (СТЦ), передает ТАСС.

«В составе экспозиции СТЦ планирует представить натурные образцы БПЛА "Орлан-10Е" и "Орлан-30", предназначенные для мониторинга объектов в сложно доступных местностях», — говорится в сообщении.

Также СТЦ продвигает на зарубежный рынок комплексы радиоэлектронной борьбы РБ-504А-Э и РБ-504П-Э, комплекс технического мониторинга 1К149 и обнаружитель дронов «Филин-И».

В сентябре источник ТАСС сообщил, что беспилотники «Орлан» превратили в носителей FPV-дронов. Аппараты подвешивают под крыло и запускают при подлете к позициям противника. Это увеличивает дальность FPV-квадрокоптеров.

В августе стало известно, что разведывательные «Орланы» получили камеру для защиты от дронов-перехватчиков. При обнаружении аппарата противника беспилотник совершает маневр уклонения.