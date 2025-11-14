Войти
На Западе оценили расширенные возможности Су-35С

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости.

Army Recognition: Российские Су-35С вооружают ракетами Х-31 для уничтожения РЛС

Истребители Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России вооружили ракетами Х-31, которые позволяют уничтожать радиолокационные станции (РЛС) противника. Расширенные возможности самолетов оценило западное издание Army Recognition.

Автор обратил внимание на кадры Минобороны России, демонстрирующие вылет Су-35С в рамках выполнения задач СВО. Самолет нес две противорадиолокационные ракеты Х-31П. «Такая конфигурация подчеркивает сдвиг в сторону использования фронтовых истребителей для подавления радаров по мере адаптации воздушной кампании», — говорится в материале.

Также самолет нес ракеты класса «воздух — воздух» для поражения воздушных целей.

Базовые Х-31П оснащают модульными пассивными радиолокационными головками самонаведения, которые перекрывают весь частотный диапазон РЛС. Ракеты предназначены для уничтожения радаров из состава зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также других РЛС морского и наземного базирования.

В октябре госкорпорация «Ростех» сообщила, что Су-35С в зоне СВО позволяют завоевывать господство в воздухе, а также прикрывать авиагруппы и наземные объекты.

