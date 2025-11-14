Войти
ЦАМТО

Украина получила от компании Atreyd технологию "стена дронов"

591
0
0
Стена дронов
Технология "стена дронов" компании Atreyd, представляющая собой рой FPV-дронов.
Источник изображения: Atreyd

ЦАМТО, 13 ноября. Украина получила от компании Atreyd технологию "стена дронов", представляющую собой рой FPV-дронов со взрывчаткой, которые будут взлетать с наземных пусковых платформ при обнаружении угрозы.

Система может заработать в течение нескольких недель, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на издание Business Insider.

"Atreyd уже поставила систему Украине и ожидает, что она начнет функционировать в течение нескольких недель", – говорится в публикации со ссылкой на основателя компании, который пожелал остаться неизвестным.

Как утверждает издание, использование так называемой "стены дронов" станет первым известным случаем применения подобной системы в конфликте. Она представляет собой совокупность десятков FPV-дронов со взрывчаткой, которые будут взлетать с наземных пусковых платформ при обнаружении угрозы. Как пишет издание, на структуру "стены дронов" будет воздействовать искусственный интеллект.

По данным Business Insider, система будет использоваться для обороны. Компания не раскрывает, где именно она будет развернута, однако уточняет, что развертывание будет носить постоянный характер, а использование данной системы может впоследствии затронуть другие части Украины.

По информации издания, НАТО в марте предложила западным и украинским компаниям выступить с проектами противодействия российским дронам и планирующим бомбам. Финалистом этого конкурса стала Atreyd с проектом "стена дронов".

Отмечается, что у компании заключен контракт, по меньшей мере, с одной страной НАТО, у нее есть производственные линии во Франции и на Украине, передает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.11 15:25
  • 11465
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.11 14:33
  • 2
Минпромторг готовит крупные скидки на оборудование для производства чипов
  • 14.11 13:19
  • 4
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 14.11 01:07
  • 1
Названо число построенных по инвестквотам рыбопромысловых судов
  • 14.11 00:57
  • 2
Приключения "итальянцев" в России: почему ВС РФ отказались от закупок бронемашин Centauro
  • 14.11 00:48
  • 3
Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей
  • 14.11 00:08
  • 2
Российский человекоподобный робот сделал пару шагов на презентации и упал
  • 13.11 19:49
  • 0
Вот интересно - какие планы у Запада (и у евреев) на б. Украину?
  • 13.11 17:55
  • 0
Комментарий к ""Нам нужна сдерживающая сила НАТО в Европе" (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)"
  • 13.11 15:38
  • 1
"Нам нужна сдерживающая сила НАТО в Европе" (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)
  • 13.11 07:47
  • 8
Авианосец «Фуцзянь» официально вошёл в состав китайских ВМС
  • 13.11 06:58
  • 2
Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет
  • 13.11 03:10
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о фуроре Су-57"
  • 13.11 02:29
  • 0
Комментарий к "Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей"
  • 12.11 12:52
  • 1
Старт новой ракеты "Союз-5" в рамках проекта "Байтерек" запланирован на декабрь 2025 года - глава "Роскосмоса"