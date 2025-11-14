Войти
Войска РХБЗ Вооруженных Сил Российской Федерации постоянно развиваются и совершенствуются

Военнослужащие войск РХБЗ.
Военнослужащие войск РХБЗ.
Источник изображения: Павел Герасимов / Красная звезда

ЦАМТО, 13 ноября. В Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается 107-я годовщина со дня образования войск радиационной, химической и биологической защиты.

Официальной датой образования войск РХБ защиты считается 13 ноября 1918 года, когда приказом Революционного Военного Совета республики №220 были образованы первые органы и подразделения химической защиты в Красной армии.

На сегодняшний день войска РХБ защиты включают в себя боеспособные соединения, воинские части и подразделения, входящие в состав военных округов, объединений, соединений видов и родов войск ВС РФ, воинские части и организации центрального подчинения, в том числе военно-научные организации и учебные центры. Ежедневно сотни военнослужащих подразделений РХБ защиты проходят подготовку в Костроме, Екатеринбурге, Курске, Саратовской области, Подмосковье и других регионах России.

Современные войска РХБ защиты имеют в своем составе части и подразделения РХБ разведки, РХБ защиты, аэрозольного противодействия, специальной обработки, огнеметные подразделения, подразделения ремонта вооружения и средств РХБ защиты, расчетно-аналитические станции. На вооружении и оснащении войск состоят автоматизированные системы управления, робототехнические комплексы специального назначения, в том числе беспилотные летательные аппараты и системы дистанционной РХБ разведки.

На вооружении войск РХБ защиты состоят тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка" с увеличенной дальностью стрельбы и площадью поражения, аналогов которым в мире не существует, а пехотные огнеметные подразделения усилены разведывательными и ударными беспилотными летательными аппаратами.

Огнеметные подразделения и расчеты тяжелых огнеметных систем войск РХБ защиты обеспечивают выполнение задач мотострелковыми подразделениями, уничтожая противника на наиболее важных участках линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции, а военнослужащие подразделений РХБ разведки несут боевое дежурство на Запорожской АЭС, обеспечивая радиационную безопасность войск и местного населения.

За период проведения СВО в войсках РХБ защиты четыре бригады и четыре полка удостоены почетным наименованием "гвардейские", две бригады награждены орденом Жукова, более 5000 военнослужащих награждены государственными и ведомственными наградами, а шесть офицеров удостоены высшего звания "Герой Российской Федерации", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

