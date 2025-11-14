Беспилотник "Форпост-РЭ" покажут на Dubai Airshow-2025

Беспилотник «Форпост-РЭ» впервые покажут на Dubai Airshow-2025

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Беспилотник "Форпост-РЭ" и учебный самолёт УТС-800 будут впервые представлены на авиакосмическом салоне Dubai Airshow-2025, сообщил разработчик, российская группа компаний "Беспилотные системы".

Dubai Airshow — одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Очередной форум пройдет с 17 по 21 ноября 2025 года в Дубае, ОАЭ. В рамках мероприятия будут представлены инновации в авиации, космосе и обороне, а также пройдут летные демонстрации и конференции. Российская экспозиции организована в отдельном павильоне под эгидой "Рособоронэкспорта", в ней будет представлена, в том числе, продукция различных российских производителей беспилотных авиационных систем.

"Экспортный беспилотный летательный аппарат "Форпост-РЭ" и учебно-тренировочный самолет УТС-800 впервые покажут на российской экспозиции Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow-2025 в Объединенных Арабских Эмиратах", - говорится в сообщении.

Комплекс с беспилотников средней дальности "Форпост-РЭ" создан на базе российского разведывательно-ударного беспилотника "Форпост", зарекомендовавшего себя в реальных боевых условиях, в том числе на Ближнем Востоке — в Сирии, и на СВО.

"Он может выполнять разведывательно-ударные задачи, в т.ч. вести круглосуточную воздушную разведку за наземными или надводными объектами и наносить удары по ним. В качестве авиационных средств поражения применяются управляемые и неуправляемые авиационные бомбы и ракеты весом до 40 килограммов", - сообщает разработчик.

Аппарат способен выполнять миссии в широком диапазоне климатических географических условий (при температурах от -40°С до +50°С). Благодаря российским комплектующим "Форпост-РЭ" имеет абсолютную защиту от санкций —это актуально для стран, которые предпочитают дифференцировать закупки вооружений, а не концентрировать их у одной страны-поставщика. В странах Персидского залива будет востребован опыт применения "Форпостов" в прибрежных районах для задач разведки, целеуказания и патрулирования обширных пространств — побережья, границ и прочее. По запросу инозаказчика разработчики готовы доработать комплекс для применения новых полезных нагрузок, интересных заказчику.

"Учебно-тренировочный самолет УТС-800 — первый российский турбовинтовой самолет для первоначальной летной подготовки, профессионального отбора и профессиональной подготовки летчиков. На нем можно обучать технике пилотирования, выполнению штопора и вывода из него, основам навигации, действиям в особых случаях, пилотированию по приборам и пилотированию в составе группы", - говорится в сообщении.

УТС-800 - высокоманевренный самолет, сохраняющий низкие эксплуатационные затраты. Взлетать он может с взлетно-посадочных полос с искусственным и грунтовым покрытием. Температурный диапазон эксплуатации от -30°C до +45°C. УТС-800 оснащен турбовинтовым двигателем, катапультными креслами и штатной кислородной системой, системой кондиционирования воздуха, противообледенительной системой и другим бортовым оборудованием. Самолет разработан с учетом возможности модернизации и адаптации ряда агрегатов и систем под требования заказчика. Благодаря унификации по компонентам и эргономике с российскими боевыми самолетами, УТС-800 может быть востребован в качестве учебной машины в тех странах, которые снабжают свои ВВС техникой российского производства.