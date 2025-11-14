Рубио: США предстоит вынести суждение о том, стремится ли РФ к урегулированию

Госсекретарь также признал, что ВС России "добились некоторых успехов" в ДНР

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. США предстоит вынести суждение о том, стремится ли Россия к урегулированию на Украине. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио во время общения с журналистами по завершении встречи глав внешнеполитических ведомств стран - участниц G7 в Онтарио.

"На данный момент нам предстоит вынести это суждение. Они выступили с требованием, на которое Украина не может согласиться", - утверждал Рубио, отвечая на вопрос о том, считают ли США, что Россия не стремится к миру на Украине. Рубио при этом заявил, что Вашингтон "может отталкиваться лишь от того, что [он] наблюдает", признав при этом, что ВС РФ "добились некоторых успехов" в ДНР.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил ТАСС, что российские войска зачистили от ВСУ 90% территории Красноармейска. 11 ноября в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск "Запад" полностью освободили восточную часть Купянска от ВСУ, продолжается уничтожение окруженной группировки противника. Военный эксперт Андрей Марочко 11 ноября сообщил ТАСС, что российские военнослужащие, освободив Гнатовку, заблокировали солдат Вооруженных сил Украины в Димитрове Донецкой Народной Республики, противнику некуда выйти. Об освобождении Гнатовки в ДНР Минобороны РФ сообщило 10 ноября.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, взаимодействие переговорных групп Москвы и Киева оказалось по инициативе Украины и Европы на паузе, хотя каналы для общения налажены. Он также подчеркивал, что Россия сохраняет готовность к украинскому урегулированию.

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в среду заявил в интервью ТАСС, что Россия готова возобновить переговорный процесс с Украиной в Стамбуле, "мяч находится на украинской стороне".