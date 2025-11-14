ВМС Бельгии приняли головной минный тральщик класса "Сити"

ЦАМТО, 13 ноября. Минобороны Бельгии сообщило о состоявшейся 7 ноября на военно-морской базе "Зебрюгге" официальной церемонии приемки головного минного тральщика класса "Сити", M940 "Остенде".

Тральщик построен для ВМС страны консорциумом Belgium Naval & Robotics (сформирован компаниями Naval Group и ECA Robotics).

Во время официальной церемонии был подписан акт о передаче судна от генерального подрядчика, Belgium Naval & Robotics, Министерству обороны Бельгии. Перед передачей была проведена техническая инспекция тральщика для подтверждения его соответствия требованиям контракта. Корабль прибыл на военно-морскую базу "Зебрюгге" 3 ноября.

В ближайшее время начнется опытная эксплуатация корабля под управлением бельгийского экипажа, которая продлится в течение 2026 года. На начальном этапе основной целью является обеспечение безопасного управления кораблем в нормальных условиях, без использования сложных систем. Затем подготовка будет постепенно усложняться. Обучение применению необитаемых аппаратов будет проведено на более позднем этапе. Первая поставка беспилотных систем запланирована на конец ноября 2025 года. Как ожидается, "Остенде" будет официально введен в боевой состав бельгийского флота в конце 2026 года.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2019 года по результатам тендера контракт на поставку 12 новых систем противоминной борьбы на базе минных тральщиков для ВМС Бельгии и Нидерландов был присужден консорциуму Belgium Naval & Robotics. Официальная церемония заключения соглашения с Министерствами обороны двух стран состоялась в июле 2019 года. По его условиям, каждая из двух стран закупает по шесть кораблей, оснащенных соответствующими системами противоминной обороны, включая около сотни подводных беспилотных аппаратов. Стоимость 10-летнего контракта на поставку и техническое обслуживание систем оценивается в 2,2 млрд. евро.

Резка стали для строительства головного минного тральщика, предназначенного для ВМС Бельгии, началась в июле 2021 года. На воду M940 "Остенде" был спущен в марте 2023 года. В тот же день был заложен киль второго корабля для ВМС Бельгии, M941 "Турне". Закладка киля третьего корабля для ВМС Бельгии, M942 "Брюгге", состоялась 31 января 2024 года, четвертого, M943 "Льеж", – в январе 2025 года. Ходовые испытания M940 "Остенде" начались в апреле 2025 года.

В мае 2024 года было объявлено, что по запросу консорциума Belgium Naval & Robotics график поставки первых четырех минных тральщиков будет изменен. Так, первый корабль будет поставлен ВМС Бельгии не в 2024 году, как планировалось ранее, а в 2025 году. Последняя платформа должна быть поставлена заказчикам в 2030 году.

На текущий момент из 12 заказанных кораблей 9 находятся на разных стадиях строительства. Пять из них уже спущены на воду.