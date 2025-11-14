Взялись всерьез. Как "выключают" энергетику Украины

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Вооруженные силы России значительно увеличили интенсивность ударов по критической инфраструктуре киевского режима. Ракеты и дроны бьют по объектам электрогенерации, локомотивным депо, аэродромам, промышленным предприятиям. О главных целях — в материале РИА Новости.

По всей Украине

В ночь на 6 ноября были атакованы железнодорожные, энергетические и военные объекты в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях. По данным местных СМИ, в Днепродзержинске на тяговой подстанции "Запорожье-Днепродзержинск" вышли из строя пять силовых трансформаторов. Участок на длительное время оказался обесточен, что серьезно осложнило жизнь днепропетровской группировке ВСУ.

В Бахмаче Черниговской области поразили ЛЭП, питающие станции Черемушки, Круты и Халимоново. Нарушилось энергоснабжение ключевого железнодорожного узла, через который следуют эшелоны с боеприпасами и техникой из центральных областей. В Барвенково Харьковской области разрушена подстанция "Торецкая".

На следующую ночь атаковали Чугуевский авиаремонтный завод — не менее десяти прилетов. Также досталось объектам энергетической инфраструктуры в Одесской и Днепропетровской областях. В частности, в Павлограде уничтожили электроподстанцию "Павлодаругля".

А в ночь на субботу ракетные войска, авиация и дроны нанесли один из самых масштабных комбинированных ударов по инфраструктуре: задействовали не менее 120 БПЛА "Герань", аэробаллистические ракеты "Кинжал", оперативно-тактические "Искандеры" и военно-морские "Калибры". Главным образом били по объектам на территории Левобережной Украины.

Среди целей — Приднепровская ТЭЦ и промзона Павлограда. В результате в Днепропетровске — перебои со светом и водой. В Харьковской области в очередной раз атаковали Змиевскую ТЭС, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Сам город был частично обесточен, не работает метрополитен. В Кременчуге, Глобине, Котельве Полтавской области били по газовой инфраструктуре. Прилетело по ТЭЦ-5 в Киеве, а также объектам энергосети в Борисполе, Одессе, Запорожской области, Николаеве, Чернигове.

На этой неделе удары возобновились. Повредили железнодорожные депо в Одесской области, в городе Гребенка Полтавской области. Методичная работа по таким критическим для логистики объектам сильно затруднит снабжение группировок ВСУ на линии фронта.

Без света и отопления

"Возможно, мы видели только какую-то репетицию, — рассуждает в беседе с РИА Новости эксперт по энергетике Станислав Митархович. — При необходимости Россия могла бы уничтожить ракетными ударами всю маневренную генерацию Украины, включая теплоэлектростанции. Одни атомные не вытянут, потому что работают в режиме ровного графика выдачи. Без маневровой генерации, то есть без газовых, угольных и гидроэлектростанций — никак. И тогда реальны полноценные блэкауты".

В понедельник госкомпания ДТЭК, сообщив о потере гигаватта генерации, предупредила об отключениях электричества на более чем 12 часов. В ряде регионов, включая Киев, Киевскую, Одесскую, Харьковскую, Сумскую, Полтавскую области, уже по четыре часа в день нет света.

Украинские издания публикуют фото и видео погрузившихся во мрак городов. В Одесской области произошел масштабный сбой на границе, на пропускных пунктах образовалась огромная пробка.

Скоро холода, значит, возникнет угроза для ЖКХ — замерзшие межквартальные и внутридомовые системы отопления при минусовой температуре на улице и неоткачанной воде из стояков. Трубы могут лопнуть. Еще одна опасность — неработающая канализация. Если насосы откачки не функционируют, это чревато санитарными проблемами. Встанет и промышленность.

"Удары по энергетическим объектам — это более гуманный способ воздействия на украинскую военную промышленность, потому что так она просто лишается столь необходимого ей ресурса. Без электроэнергии много не произведешь", — отмечает политолог Алексей Анпилогов.

Системный характер

Но главная задача, видимо, — ослабление ВСУ перед зимней кампанией. Удары высокоточным оружием по ТЭС, ТЭЦ, подстанциям, локомотивным депо рано или поздно скажутся на военной логистике. Снабжение фронта ухудшится.

Многократно возрастет нагрузка на автомобильный транспорт, который пользуется обычными дорогам. Любая авария — и военная колонна встанет на несколько часов, а если что-то серьезное — то и суток. Зимой, в гололед происшествий станет больше. К тому же растянувшаяся по трассе замершая армейская колонна — идеальная цель для ракеты или дрона.

В результате передовые части недополучат ресурсы, необходимые для боевой деятельности. Системные удары по тылу непосредственно влияют на фронт. Пока это не очень заметно, но тут эффект накопительный. И чем чаще бить, тем сложнее противнику воевать.