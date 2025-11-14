Войти
ТАСС

Россия представит скоростной БПЛА-разведчик Supercam на выставке Dubai Airshow

598
0
0
Российский БПЛА Supercam S350
Российский БПЛА Supercam S350.
Источник изображения: © РИА Новости / Кямаля Алиева

Линейка дронов уже зарекомендовала себя в гражданской и военной сферах

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Россия впервые покажет новый скоростной беспилотник-разведчик Supercam на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow в ОАЭ. Об этом сообщили в ГК "Беспилотные системы".

"Российская группа компаний "Беспилотные системы" впервые привезет на Международную авиационно-космическую выставку в Объединенных Арабских Эмиратах линейку беспилотных летательных аппаратов Supercam, зарекомендовавших себя в гражданской и военной сферах. Также впервые на международной выставке будет представлен новый скоростной разведывательный беспилотник, пополнивший линейку Supercam", - сказали там.

Отмечается, что в рамках объединенной российской экспозиции на Dubai Airshow также будут представлены БПЛА двойного назначения Supercam S350, конвертоплан Supercam SX350 и коптер Supercam X4.

Там добавили, что разработки ГК "Беспилотные системы" могут заинтересовать представителей арабских государств, поскольку они адаптированы для работы в жарком климате. "Беспилотные системы марки Supercam могут быть востребованы в арабских государствах - у них есть опыт работы в жарких странах, что подтверждается протоколами испытаний. В странах Персидского залива БПЛА Supercam могут проводить мониторинг критической инфраструктуры, нефтегазовых месторождений, трубопроводов, морских платформ, обследовать линии электропередачи, повысить эффективность пограничного и берегового контроля в условиях сложного рельефа", - отметили в ГК "Беспилотные системы".

Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2025 пройдет с 17 по 21 ноября. Россия представит на ней более 850 экспонатов продукции военного назначения. 

