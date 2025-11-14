Войти
Lenta.ru

Германия представит новый MALE-дрон в Дубае

573
0
0
Изображение: Aerodata AG
Изображение: Aerodata AG.

Компания Aerodata представит полностью немецкий MALE-дрон AeroForce X в Дубае

Немецкая компания Aerodata представит новый разведывательный дрон класса MALE (Medium Altitude, Long Endurance — средневысотный, с большой продолжительностью полета) AeroForce X в ходе международной выставки Dubai Airshow 2025 в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщает Defence Network.

Отмечается, что аппарат самолетного типа позволит выполнять классические разведывательные миссии и осуществлять радиоэлектронную разведку. Двухдвигательный дрон с максимальной взлетной массой около пяти тонн сможет нести до 1,3 тонны полезной нагрузки. Продолжительность полета составит 40 часов.

Производитель подчеркивает, что AeroForce X — полностью немецкая разработка. Аппарат не будет подвергаться экспортным ограничениям со стороны США, поэтому Aerodata сможет поставлять дроны иностранным заказчикам.

Наземные и первые летные испытания AeroForce X планируют провести в 2026 году.

Ранее в ноябре стало известно, что концерн «Калашников» покажет интегрированные в единый комплекс разведывательный дрон «СКАТ 350М» и ударный «КУБ-2Э» на Dubai Airshow.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
ОАЭ
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.11 15:25
  • 11465
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.11 14:33
  • 2
Минпромторг готовит крупные скидки на оборудование для производства чипов
  • 14.11 13:19
  • 4
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 14.11 01:07
  • 1
Названо число построенных по инвестквотам рыбопромысловых судов
  • 14.11 00:57
  • 2
Приключения "итальянцев" в России: почему ВС РФ отказались от закупок бронемашин Centauro
  • 14.11 00:48
  • 3
Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей
  • 14.11 00:08
  • 2
Российский человекоподобный робот сделал пару шагов на презентации и упал
  • 13.11 19:49
  • 0
Вот интересно - какие планы у Запада (и у евреев) на б. Украину?
  • 13.11 17:55
  • 0
Комментарий к ""Нам нужна сдерживающая сила НАТО в Европе" (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)"
  • 13.11 15:38
  • 1
"Нам нужна сдерживающая сила НАТО в Европе" (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)
  • 13.11 07:47
  • 8
Авианосец «Фуцзянь» официально вошёл в состав китайских ВМС
  • 13.11 06:58
  • 2
Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет
  • 13.11 03:10
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о фуроре Су-57"
  • 13.11 02:29
  • 0
Комментарий к "Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей"
  • 12.11 12:52
  • 1
Старт новой ракеты "Союз-5" в рамках проекта "Байтерек" запланирован на декабрь 2025 года - глава "Роскосмоса"