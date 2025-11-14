ВМФ России и ВМС Мьянмы начали совместные военные учения «Марумекс-2025»

Военно-морской флот (ВМФ) России и военно-морские силы (ВМС) Мьянмы начали совместные военные учения «Марумекс-2025». Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

Отмечается, что основной целью учения является всестороннее развитие и укрепление военно-морского сотрудничества, а также отработка вопросов обеспечения безопасности гражданского судоходства и морской экономической деятельности в морских районах Юго-Восточной Азии.

Церемония открытия совместного военно-морского учения состоялась накануне в порту Тилава. Заместитель главнокомандующего ВМФ РФ генерал-лейтенант Алексей Кияшко поприветствовал участников учений и пожелал плодотворной работы в море.

«Российская сторона представлена учение современными боевыми кораблями, оснащенными передовыми системами вооружения и связи. Мы готовы делиться своим опытом и лучшими практическими наработками с нашими товарищами», — заявил генерал-лейтенант Кияшко.

После церемонии открытия стороны приняли участие в планировании и согласовании совместных практических действий в море. Также были проведены товарищеские игры по футболу, волейболу и баскетболу и организовали взаимное посещение кораблей-участников учения.

В ближайшие двое суток экипажам кораблей ВМФ России и ВМС Мьянмы предстоит отработать управление силами при совместном маневрировании, поиске, обнаружении и слежении за подводными лодками условного противника, а также при выполнении боевых упражнений с артиллерийскими и торпедными стрельбами. Группы антитеррора обеих стран примут участие в досмотровых действиях и отработают освобождение судна, захваченного «пиратами».

Ранее, 5 ноября, начались первые совместные учения России и Шри-Ланки «Тропа росомахи-2025». Отмечается, что с российской стороны участвуют военнослужащие Восточного военного округа, а учениями руководит генерал-майор Андрей Козлов, от ланкийской стороны — генерал-майор Приянта Ниваратне.

