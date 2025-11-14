Войти
ТАСС: беспилотник "Шторм" массово представлен в группировках "Север" и "Восток"

Боец сверяет координаты цели с оператором
Источник изображения: © РИА Новости / Мария Марикян

При помощи этого аппарата удавалось обнаружить и поразить образцы техники НАТО, рассказал собеседник агентства

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Летающее крыло для ведения разведки "Шторм" массово представлено в группировках "Север" и "Восток", выполняющих задачи в зоне СВО. Об этом сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"Разведывательное летающее крыло "Шторм", разработанное московскими инженерами, применяется на многих направлениях СВО, массово представлено в группировках "Север" и "Восток". "Шторм" хорошо себя зарекомендовал в обнаружении наземных целей. Беспилотник наводит нашу артиллерию и корректирует ее огонь, передает актуальную обстановку на ЛБС и размещение вновь выявленных целей штурмовым группам, обеспечивая их действия. Дрон-разведчик летает по заданию без спутников на частотах нестандартного диапазона", - сообщил источник.

По словам собеседника ТАСС, на дроне может быть установлена камера с 30- или 40-кратным оптическим зумом. "Это глаза командира и разведчика над полем боя и инструмент, который позволяет наносить точные удары и нарушать планы противника. "Шторм" проникает в глубину обороны, куда бойцы физически пройти не могут, ведет разведку и выявляет бронетехнику, склады с провизией и топливом, пункты дислокации живой силы, критические объекты, по которым нужно наносить удар", - отметил он.

Источник в российском ОПК уточнил, что при помощи аппарата ВС РФ удавалось обнаружить и уничтожить образцы техники НАТО. "Обнаруживали "Штормом" танки Abrams, САУ PzH 2000 и "Акации", автокраны и экскаваторы, возводящие фортификационные сооружения, дома с расчетами БПЛА, места запуска агродрона "Баба-яга", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, дрон отличается устойчивостью к системам РЭБ. "Благодаря оптике помогает эффективно распознавать цели с больших высот. Крыло позволяет осуществлять разведку в глубину тыла врага. Также в нем есть программа возврата домой при потере связи, борт разворачивается, идет по заданному маршруту, в определенном месте срабатывает парашют. Борт при необходимости может в ручном режиме быстро менять высоту, выполнить разворот, чтобы уйти от тарана", - сообщил источник. 

