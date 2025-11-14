Войти
ВМС США получат два танкера для заправки боевых кораблей

Фото: U.S. Navy / Getty Images
Фото: U.S. Navy / Getty Images.

ВМС США заключили контракт на постройку двух заправщиков «Джон Льюис»

Военно-морские силы (ВМС) США заключили контракт с компанией General Dynamics на постройку двух новых танкеров типа «Джон Льюис» для заправки боевых кораблей. Об этом пишет Breaking Defense.

В рамках соглашения на сумму 1,7 миллиарда долларов построят танкеры T-AO 215 и T-AO 216. В дальнейшем ВМС США планируют получить еще восемь танкеров этого типа.

Строительство новых заправщиков начали в 2018 году, а летом 2022-го первое судно типа «Джон Льюис» вступило в строй. Всего американские ВМС хотят получить флот из 20 танкеров.

Корабли этого типа использует командование морских перевозок ВМС США. Танкеры-заправщики перевозят топливо и ограниченное количество сухих грузов для обеспечения авианосных ударных групп и других корабельных соединений. Каждое судно несет по пять заправочных станций. В арсенал танкеров входят крупнокалиберные пулеметы, зенитные ракетные комплексы RIM-116 RAM и артиллерийские системы Phalanx CIWS.

В октябре стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, который обяжет ВМС страны использовать на новых авианосцах паровые катапульты и гидравлические подъемники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Phalanx CIWS
Компании
General Dynamics
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Авианосец
