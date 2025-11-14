Шойгу рассказал о работе по анализу целесообразности ядерных испытаний

Шойгу: анализ целесообразности начала ядерных испытаний начался незамедлительно

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Работа по комплексному анализу целесообразности начала ядерных испытаний в России начата незамедлительно, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.

Ранее президент Российской Федерации дал поручение провести на площадке Совета Безопасности комплексный анализ целесообразности начала работ по подготовке испытаний ядерного оружия.

"Работа была начата незамедлительно", - сказал Шойгу.