Войти
ТАСС

В разведывательно-ударной батарее рассказали о "Ланцетах" и наведении артиллерии

574
0
0
Барражирующий боеприпас "Ланцет" уничтожает бронемашину ВСУ в Курской области
Барражирующий боеприпас "Ланцет" уничтожает бронемашину ВСУ в Курской области.
Источник изображения: РИА Новости

Операторы дронов ВС РФ также наводят высокоточные снаряды "Краснополь", рассказал командир батареи с позывным Кранц

ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем специально созданной разведывательно-ударной батареи в зоне СВО уничтожают цели с помощью барражирующих боеприпасов "Ланцет" и наводят высокоточные снаряды "Краснополь". Об этом ТАСС рассказал командир разведывательно-ударной батареи 2-й артиллерийской бригады Южной группировки войск с позывным Кранц.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах РФ создан и работает новый род войск - войска беспилотных систем. Подразделения беспилотных систем действуют на всех направлениях, взаимодействуя с остальными родами войск.

Как отметил в разговоре с ТАСС Кранц, в его подразделении в качестве разведывательных беспилотников выступают "Орлан-10" и "Орлан-30", благодаря которым возможно наведение высокоточных снарядов "Краснополь".

Также используется беспилотный комплекс Zala в связке с барражирующими беоприпасами "Ланцет". Кроме того, подразделение разведки внутри батареи работает с беспилотниками Supercam и "Скат".

"Если погодные условия позволяют, 24 на 7 мы находимся в воздухе. Есть цели, для которых требуется дальнейшая доразведка для более успешного поражения. Либо находим цель, которую непосредственно принимаем к поражению, то есть поднимается барражиающий боеприпас. Либо работаем в комплексе с огневой позицией, применяем боеприпас "Краснополь", - сказал Кранц.

Он отметил, что такое использование беспилотных систем в сравнении с классической ствольной артиллерией позволяет эффективнее и оперативнее поражать цели. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Краснополь
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.11 15:25
  • 11465
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.11 14:33
  • 2
Минпромторг готовит крупные скидки на оборудование для производства чипов
  • 14.11 13:19
  • 4
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 14.11 01:07
  • 1
Названо число построенных по инвестквотам рыбопромысловых судов
  • 14.11 00:57
  • 2
Приключения "итальянцев" в России: почему ВС РФ отказались от закупок бронемашин Centauro
  • 14.11 00:48
  • 3
Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей
  • 14.11 00:08
  • 2
Российский человекоподобный робот сделал пару шагов на презентации и упал
  • 13.11 19:49
  • 0
Вот интересно - какие планы у Запада (и у евреев) на б. Украину?
  • 13.11 17:55
  • 0
Комментарий к ""Нам нужна сдерживающая сила НАТО в Европе" (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)"
  • 13.11 15:38
  • 1
"Нам нужна сдерживающая сила НАТО в Европе" (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)
  • 13.11 07:47
  • 8
Авианосец «Фуцзянь» официально вошёл в состав китайских ВМС
  • 13.11 06:58
  • 2
Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет
  • 13.11 03:10
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о фуроре Су-57"
  • 13.11 02:29
  • 0
Комментарий к "Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей"
  • 12.11 12:52
  • 1
Старт новой ракеты "Союз-5" в рамках проекта "Байтерек" запланирован на декабрь 2025 года - глава "Роскосмоса"