В разведывательно-ударной батарее рассказали о "Ланцетах" и наведении артиллерии

Операторы дронов ВС РФ также наводят высокоточные снаряды "Краснополь", рассказал командир батареи с позывным Кранц

ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем специально созданной разведывательно-ударной батареи в зоне СВО уничтожают цели с помощью барражирующих боеприпасов "Ланцет" и наводят высокоточные снаряды "Краснополь". Об этом ТАСС рассказал командир разведывательно-ударной батареи 2-й артиллерийской бригады Южной группировки войск с позывным Кранц.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах РФ создан и работает новый род войск - войска беспилотных систем. Подразделения беспилотных систем действуют на всех направлениях, взаимодействуя с остальными родами войск.

Как отметил в разговоре с ТАСС Кранц, в его подразделении в качестве разведывательных беспилотников выступают "Орлан-10" и "Орлан-30", благодаря которым возможно наведение высокоточных снарядов "Краснополь".

Также используется беспилотный комплекс Zala в связке с барражирующими беоприпасами "Ланцет". Кроме того, подразделение разведки внутри батареи работает с беспилотниками Supercam и "Скат".

"Если погодные условия позволяют, 24 на 7 мы находимся в воздухе. Есть цели, для которых требуется дальнейшая доразведка для более успешного поражения. Либо находим цель, которую непосредственно принимаем к поражению, то есть поднимается барражиающий боеприпас. Либо работаем в комплексе с огневой позицией, применяем боеприпас "Краснополь", - сказал Кранц.

Он отметил, что такое использование беспилотных систем в сравнении с классической ствольной артиллерией позволяет эффективнее и оперативнее поражать цели.