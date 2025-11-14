Уроки Украины: российский доклад указывает на технологическое отставание европейских армий (Atlantico, Франция)

Военный эксперт Тительман: доктрины западных армий безнадежно устарели

Российско-украинский конфликт показал: не только техническая оснащенность, но и доктрины западных армий безнадежно устарели, сказал в интервью Atlantico военный эксперт Ксавье Тительман. "Цифровая война" стала новой реальностью, в России это поняли, а на Западе — нет.

Беспилотники и искусственный интеллект кардинально меняют поле боя, делая многие традиционные доктрины и виды вооружений устаревшими. Российский доклад, составленный видными военными аналитиками, предупреждает об этих уязвимостях.

Atlantico: Вы только что представили расшифровку важного российского текста о "цифровой войне — новой реальности", чтобы предложить свой анализ. Кто авторы этого документа и почему он заслуживает внимания?

Ксавье Титтельман: Авторами статьиявляются директор Центра анализа стратегии и технологий [Руслан Пухов] и бывший начальник Генштаба Вооруженных сил России [Юрий Балуевский]. Иными словами, это не теоретики-мечтатели, а настоящие практики и военные стратеги-аналитики. Проведенный ими анализ эволюции современного боя должен вызвать у нас крайнюю озабоченность — мы, находясь на украинской стороне, приходим к тем же выводам. Эти уроки требуют безотлагательных действий.

— Что они считают самым радикальным изменением на поле боя?

— Повсеместное распространение дронов. Эти аппараты одновременно обеспечивают и разведку, и нанесение ударов на большом расстоянии, создавая беспрецедентную прозрачность поля боя. Эта практически тотальная видимость делает классические маневры — и в более широком смысле войну в том виде, в каком ее понимали военные доктрины вплоть до 2022 года — в значительной степени устаревшими: стало почти невозможно получить "прямую видимость" противника, не будучи обнаруженным и уничтоженным.

— Вы также упоминаете об изобилии датчиков. Что это меняет на практике?

— Дроны — это лишь один из элементов более обширной экосистемы: воздушная разведка, радары, акустические датчики, радиоэлектронная борьба и обмен информацией через такие каналы, как Starlink — все это обрабатывается системами искусственного интеллекта. Результатом становится тактическая, оперативная и стратегическая "прозрачность" — непрерывная картина всего театра военных действий. В таких условиях сосредоточенные группировки войск становятся высокоуязвимыми: фактически создаются "зоны уничтожения", простирающиеся на десятки километров за линией фронта. Рассредоточение сил становится единственным способом потерять лишь их часть.

— Какое влияние это оказывает на традиционные виды вооружения — скажем, на танки?

— Танк, созданный для боя в условиях прямой видимости, теряет свою актуальность перед лицом вездесущих дронов. Предлагаемые средства защиты — активная броня, бортовые дроны и т.д. — имеют катастрофическое соотношение цены и эффективности. Иными словами: огромные дополнительные затраты приносят ничтожный результат.

— А как насчет артиллерии, которую часто называют королевой поля боя?

— И здесь ситуация меняется. Массовое применение неуправляемых боеприпасов становится все менее оправданным, когда более эффективный результат дают высокоточные удары, наносимые дронами. Чтобы вы понимали масштаб: обычный снаряд стоит около 4000 евро, тогда как самодельный FPV-дрон, способный нанести точный удар, обходится в 10 раз дешевле. Я недавно провел ночь на позиции САУ M109: поскольку их оперативная дальность стрельбы оказалась меньше, чем у российских FPV-дронов с оптоволоконным наведением, они вынуждены большую часть времени скрываться. Лишь такие системы большой дальности, как Caesar, способные вести огонь на расстоянии 40 км, еще могут более или менее "свободно" действовать примерно до 20 км вглубь вражеской территории.

— Предлагают ли российские авторы пути интеграции этой "цифровой войны" в традиционные механизированные доктрины?

— Они категоричны: попытки совместить два этих подхода ведут к бесполезным расходам и потерям. Сохранять традиционную роль бронетехники и крупных механизированных масс без адаптации концепций означает упрямо цепляться за устаревшие схемы.

— Можно ли уже количественно оценить, какую долю составляют атаки дронов в общем числе поражений?

— В начале 2025 года на них приходилось около 70% летальных ударов. Их дальность уже превышает несколько десятков километров и продолжит расти: контрбатарейная борьба, уничтожение узлов связи, удары по тыловым позициям… А дальнейшее выглядит еще более угрожающе: в 2026 году ожидается появление роев дронов, управляемых одним оператором, и разработка автономных дронов, способных атаковать цели без вмешательства человека. Что стоит отметить: по моим наблюдениям, Украина уже испытала рои дронов, управляемые ИИ, в октябре — я записывал интервью на эту тему.

— А как обстоят дела с логистикой, которую так часто упускают из виду в "парадных" отчетах о войне?

— Логистика стала слабым звеном. Колонны уничтожаются, маршруты заминированы, невозможно поддерживать запасы в условиях среды, насыщенной дронами: приходится изобретать радикальные решения. За ночь, которую я провел на первой линии (∼4 км отроссиян) с операторами тяжелыхдронов, они доставили на передовую 20 грузов по 40 кг каждый. Снабжение по воздуху уже стало необходимостью, тогда как наземная роботизированная логистика слишком медленна и легко обнаруживаетсяпротивником... Иными словами, футуристические разработки, ведущиеся сейчас в странах НАТО, соответствуют практике, которая на Украине уже устарела.

— Что можно сказать о мобильности и защите пехоты в текущей ситуации?

— Передвижение пехоты теперь основывается на комбинации вариантов: перемещение пешим порядком и на мотоциклах, легкие транспортные средства, бронетранспортеры и хорошо защищенные боевые машины пехоты. Однако эти машины должны рассматриваться как расходники — доступные по цене, производимые массово — и оснащаться средствами противодействия дронам (станции помех, решетчатые экраны, разделение боеукладки, вынесенные топливные баки...). Например, БМП M2 "Брэдли" некоторые описывают как "идеальную машину" в этом новом контексте: высокая защита при умеренной массе. Напротив, некоторые образцы бронетехники, полученные Украиной, считаются непригодными к бою, пока на них не установят системы радиоэлектронной борьбы и круговую защиту.

— Авторы также упоминают тактические изменения, связанные с цифровизацией. В чем они заключаются?

— Они предлагают четыре основных изменения:

По возможности заменять людей роботами и наземными дронами при штурмовых действиях; При невозможности этого — задействовать множество рассредоточенных малых групп по 2-4 человека; Передать функции огневой поддержки дронам: бронетехника и пехотинцы больше не могут самостоятельно выполнять эту задачу при фронтальных атаках; Разрабатывать тактику медленного просачивания и обхода малыми группами для проникновения вглубь обороны и уничтожения операторов дронов, минометных расчетов и других целей.

— Что вы можете сказать в заключение о стратегическом балансе и промышленном потенциале?

— Они приходят к выводу, что стратегическое преимущество теперь принадлежит тому, кто владеет цифровыми технологиями и перестраивает свою промышленную базу для массового производства дронов, датчиков и систем радиоэлектронной борьбы. Если взглянуть на нас — то есть на наши армии и нашу промышленность, — то наше отставание на этом направлении вызывает тревогу. Например, применение противотанковой ракеты украинские солдаты считают самоубийственным, хотя это наше основное оружие... при том, что она стоит в 500 раз дороже дрона-камикадзе FPV!

Ксавье Тительман — cпециалист по безопасности полетов, бывший военный летчик. Консультант в сфере авиационной промышленности.