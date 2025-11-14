Войти
РИА Новости

В России разработают новые аэрозольные завесы, заявил начальник войск РХБЗ

548
0
0
Специальная машина аэрозольного противодействия
Специальная машина аэрозольного противодействия.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Ртищев: в России разрабатывают новые аэрозольные завесы для маскировки

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Научные организации Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и оборонная промышленность России ведут работу над созданием новых аэрозольных завес, которые будут маскировать российских бойцов в различных диапазонах электромагнитного излучения, сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Алексей Ртищев в интервью газете "Красная звезда.

По его словам, анализ опыта проведения специальной военной операции выявил ряд вопросов, особенно в части снижения заметности войск и необходимости увеличения дальности стрельбы тяжёлых огнемётных систем.

"В этой связи в настоящее время научно-исследовательскими организациями войск РХБ защиты совместно с предприятиями промышленности проводится разработка новых составов для постановки аэрозольных завес, эффективных не только в видимом, но и в других диапазонах спектра электромагнитного излучения", - сказал Ртищев".

Кроме того, по его словам, предприятия оборонно-промышленного комплекса активно ведут работы по увеличению дальности стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами тяжёлых огнемётных систем.

Также в интересах войск РХБЗ разрабатываются наземные робототехнические комплексы для постановки аэрозольных завес, радиационной, химической и биологической разведки и отбора проб, нанесения огневого поражения противнику с использованием огнемётных средств, рассказал Ртищев.

Помимо этого, предприятия промышленности при участии специалистов войск разрабатывают новые боеприпасы и боевые части для дронов-камикадзе. Многие образцы успешно прошли апробацию в зоне СВО и эффективно там применяются, подчеркнул начальник войск.

"Можно с уверенностью сказать, что подразделениями беспилотных систем войск РХБ защиты вносится существенный вклад в огневое поражение противника, а применение средств аэрозольной маскировки с помощью БпЛА и наземных робототехнических комплексов является перспективным направлением, позволяющим повысить объём и эффективность выполнения задачи по снижению заметности войск и объектов", - отметил Ртищев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
ЯО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.11 15:25
  • 11465
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.11 14:33
  • 2
Минпромторг готовит крупные скидки на оборудование для производства чипов
  • 14.11 13:19
  • 4
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 14.11 01:07
  • 1
Названо число построенных по инвестквотам рыбопромысловых судов
  • 14.11 00:57
  • 2
Приключения "итальянцев" в России: почему ВС РФ отказались от закупок бронемашин Centauro
  • 14.11 00:48
  • 3
Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей
  • 14.11 00:08
  • 2
Российский человекоподобный робот сделал пару шагов на презентации и упал
  • 13.11 19:49
  • 0
Вот интересно - какие планы у Запада (и у евреев) на б. Украину?
  • 13.11 17:55
  • 0
Комментарий к ""Нам нужна сдерживающая сила НАТО в Европе" (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)"
  • 13.11 15:38
  • 1
"Нам нужна сдерживающая сила НАТО в Европе" (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)
  • 13.11 07:47
  • 8
Авианосец «Фуцзянь» официально вошёл в состав китайских ВМС
  • 13.11 06:58
  • 2
Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет
  • 13.11 03:10
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о фуроре Су-57"
  • 13.11 02:29
  • 0
Комментарий к "Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей"
  • 12.11 12:52
  • 1
Старт новой ракеты "Союз-5" в рамках проекта "Байтерек" запланирован на декабрь 2025 года - глава "Роскосмоса"