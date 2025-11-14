РФ надеется, что США не выведут украинский конфликт на новый уровень эскалации

Многие европейские государства пытаются подорвать позицию нынешней администрации американского президента Дональда Трампа, "которая изначально выступала за диалог, вникала в позицию российской стороны", отметил глава МИД России

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что США воздержатся от шагов, которые выведут украинский конфликт на новый уровень эскалации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать, ТАСС на правах эксклюзива приводит ответы министра.

Он подчеркнул, что главная цель европейских столиц - подорвать позицию нынешней администрации президента США Дональда Трампа, "которая изначально выступала за диалог, вникала в позицию российской стороны, проявляла настрой на поиск устойчивой мирной развязки". "Рассчитываем, что в Вашингтоне возобладают здравый смысл и приверженность данной принципиальной позиции и там воздержатся от поступков, которые могут вывести конфликт на новый уровень эскалации", - отметил министр.

Так, по его словам, сам Трамп не раз публично признавал, что одной из причин действий России стало расширение НАТО, приближение инфраструктуры альянса к российским границам. "То есть то, о чем президент РФ Владимир Путин, Россия предупреждали последние 20 лет", - пояснил Лавров.

"При всем этом наши военные не делают различий, откуда поступают вооружения для ВСУ - из Европы или США. Любые военные цели немедленно уничтожаются", - заключил глава МИД РФ.