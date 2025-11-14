Россия бережет людей, подчеркнул глава МИД

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. ВС РФ действуют предельно ответственно в отличие от западников, стиравших с лица земли целые городские кварталы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать. ТАСС на правах эксклюзива приводит ответы министра.

"В отличие от западников, стиравших с лица земли целые городские кварталы, наши вооруженные силы действуют предельно ответственно, нанося высокоточные удары исключительно по военным объектам и обеспечивающей их транспортно-энергетической инфраструктуре", - сказал он.

"Мы бережем людей - гражданских и военных", - подчеркнул министр.