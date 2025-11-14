Франция дополнительно выделит €4,2 млрд на оборону в космосе

Изначально на период с 2026 по 2030 год на эти цели планировалось выделить €6 млрд

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Франции дополнительно выделят €4,2 млрд на оборону в космосе. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон, выступая в Тулузе на церемонии открытия штаба космического командования, трансляция которой велась на странице Елисейского дворца в X.

"В рамках обновления закона о военном планировании предусмотрено выделение дополнительных средств на космическое направление - €4,2 млрд на период с 2026 по 2030 год", - указал Макрон.

Изначально в этот период планировалось выделить €6 млрд на оборону в космосе.

Глава государства добавил, что к этому добавятся "более €16 млрд на развитие гражданской космической отрасли Франции, включая двойные военно-гражданские проекты".

По его словам, с 2027 года Франция развернет патрульные спутники, "предназначенные для наблюдения, инспекции и, при необходимости, противодействия угрозам на орбите". "Война уже сегодня ведется в космосе, и именно там начнется война завтрашнего дня", - сказал он.

Необходимость увеличения расходов на оборону в космосе он, в частности, обосновал якобы существующей в космическом пространстве российской угрозой.