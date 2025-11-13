Нидерланды передали Украине советский самолет Як-52 для борьбы с БПЛА

Волонтеры из Нидерландов передали Украине советский спортивно-тренировочный самолет Як-52. Эти машины применяют для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), сообщает Telegram-канал «Война История Оружие».

Отмечается, что Як-52, который использовали в ходе показательных выступлений в Великобритании, приобрели за 78 тысяч долларов.

Як-52 совершил первый полет в 1979 году. Спортивный самолет получил девятицилиндровый двигатель М-14МП мощностью 360 лошадиных сил, который обеспечивает максимальную скорость до 270 километров в час. У частных владельцев по всему миру находится более 600 самолетов этого типа.

В мае стало известно, что в России разработали модификацию Як-52Б2 для борьбы с дронами. Самолет оснастили современной авионикой, радиолокационной станцией кругового обзора и полуавтоматическими карабинами 12 калибра. Основной целью истребителя беспилотников являются дроны-камикадзе самолетного типа.