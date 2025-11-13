Войти
Украине поставили технологию «стены дронов»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters.

BI: Компания Atreyd поставила Украине технологию «стены дронов»

Западная компания Atreyd передала Украине технологию для создания «стены дронов» из FPV-камикадзе. Об этом пишет Business Insider (BI).

Технология представляет собой рой FPV-дронов, которые будут взлетать с наземных пусковых платформ и поражать обнаруженные угрозы. «Atreyd уже поставила систему Украине и ожидает, что она начнет функционировать в течение нескольких недель», — сказал основатель компании, который пожелал остаться неизвестным.

Как пишет издание, использование технологии «стены дронов» станет первым известным случаем применения подобного решения в ходе конфликта. Автор добавил, что дроны из состава «стены» будут работать с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

В публикации не раскрывают, где будет работать оборонная система. При этом автор подчеркнул, что развертывание «стены дронов» будет носить постоянный характер.

В апреле стало известно, что ВСУ начали использовать переданные Германией дроны-камикадзе HF-1, оснащенные системой наведения с ИИ.

  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Проекты
AI
