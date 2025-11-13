Войти
Министр войны США снова посоветовал Европе защищать себя самой

Источник изображения: topwar.ru

Глава Пентагона Пит Хегсет призвал европейские страны взять на себя ведущую роль в сдерживании России. Об этом он заявил на очередном военном саммите.

По словам американского министра войны, европейцы должны быть готовы взять инициативу в свои руки и гарантировать, что Россия и другие страны будут должным образом сдержаны.

Он также подчеркнул, что Вашингтон сосредоточится на Индо-Тихоокеанском регионе и противодействии Китаю, добавив, что «это элементарный здравый смысл — нельзя быть повсюду одновременно».

Хегсет:

Америка долгое время делала то, что не должна была делать. Сегодня у Европы должна быть преобладающая инициатива относительно того, что себя нужно защищать в первую очередь самостоятельно.

Напомним, что администрация Трампа фактически требует от всех членов НАТО, включая страны Евросоюза, увеличить военные расходы более чем вдвое - с 2 процентов ВВП до 5-ти процентов. Это притом, что устав НАТО, где 2 процента и прописаны, никто не менял. И ряд стран до сих пор не довёл свои военные траты и до этого значения.

Соответственно, для понимающих все риски политиков в отдельно взятых странах Европы американская риторика о том, что «защищайте себя сами, но тратьте больше бюджетных средств для покупки американского оружия», выглядит неприемлемой. Открыто по этому поводу высказывать свою отрицательную позицию решаются далеко не все. Один их тех, кто всё-таки нашёл в себе смелость озвучить негатив, является премьер-министр Испании Педро Санчес. По его словам, Испания не видит для себя таких рисков, которые можно было бы измерить 5-ю процентами военных расходов в год. Но в таких случаях бывает, что политик, высказавшийся в указанном ключе, может и потерять свою должность. Либо же его «убедят» сменить тон и настрой.

  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Китай
Россия
США
Проекты
NATO
Евросоюз
