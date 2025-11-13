Единым роем: как войска беспилотных систем повлияют на эффективность ВС РФ

Новая структура получила органы управления, руководство и эмблему

Созданные в Вооруженных силах РФ войска беспилотных систем повысят эффективность боевого применения дронов. Они сейчас играют одну из самых главных ролей при проведении наступательных и оборонительных операций. Новая организационная структура обеспечит массированное применение беспилотников на нужных участках фронта, что поможет российским подразделениям увереннее продвигаться вперед, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Концентрация усилий

Создание войск беспилотных систем как единой структуры положительно скажется на Вооруженных силах и на тех задачах, которые они выполняют, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

— Единая структура будет заниматься беспилотными системами во всех видах Вооруженных сил, — отметил он. — Это повысит эффективность их применения. Мы будем иметь структурированную систему беспилотной авиации, причем она должна быть заточена не только под сегодняшние задачи, но и под завтрашний день.

Новый род войск позволит более эффективно концентрировать усилия на том или ином участке линии боевого соприкосновения, считает военный эксперт Василий Дандыкин.

— БПЛА и другие виды беспилотников станет легче применять массировано, — объяснил эксперт. — На направлении главного удара командование будет собирать мощные группировки дронов, которые должны будут проломить оборону противника. Во время Великой Отечественной войны похожую роль играли полки артиллерии резерва Верховного главнокомандования. При этом надо учесть, что дроны могут решать гораздо больше задач на поле боя. При наступательных операциях им предстоит вести разведку, выбивать огневые точки, разрушать те или иные укрепления и даже завоевывать господство в воздухе над районами, где наши подразделения проведут атаки. Непосредственно во время наступления они будут поддерживать пехоту и танки огнем, развединформацией и прикрывать от угроз с воздуха.

О завершении создания войск беспилотных систем стало известно 12 ноября. Замначальника нового рода войск полковник Сергей Иштуганов сообщил, что уже определена структура, назначен начальник, созданы органы военного управления на всех уровнях, сформированы штатные полки и другие подразделения.

Новые войска уже получили эмблему. В обрамлении венка из дубовых листьев на красном фоне изображены перекрещенные золотистые меч и стрела с парящими крыльями, в самом центре — пятиконечная звезда. В верхней части венка расположена эмблема Вооруженных сил РФ — двуглавый орел с распростертыми крыльями.

В июне президент Владимир Путин отмечал, что в России создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск, и нужно обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие. По словам главы государства, благодаря операторам беспилотных летательных аппаратов поражается до половины техники ВСУ.

Концентрация ресурсов

Создание отдельного рода войск может послужить дальнейшему развитию беспилотных систем и их организационному развитию, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин: это позволит концентрировать определенные ресурсы на развитие этого направления.

— Уже в ходе боевых действий происходит массовое внедрение беспилотных систем. Это касается всех типов: как летательных аппаратов, так и безэкипажных катеров, а также различных наземных платформ. Поскольку всё это активно развивается, давно встал вопрос о том, что необходимо выделить и создать отдельный род войск. Такой шаг выглядит достаточно логичным, потому что беспилотники — это относительно новое явление по сравнению с теми же танковыми войсками, артиллерией и тому подобным. И их массовое внедрение требует определенной специализации и общего внимания.

Специальная военная операция показала, что автоматизированные системы, в том числе беспилотные летательные аппараты, стали составной частью общевойскового боя, отметил военный эксперт Алексей Леонков.

— В начале СВО они выполняли в основном роль вспомогательных средств и были представлены отдельными комплексами, — напомнил он. — В больших количествах не было и специально разработанных для нужд армии аппаратов, в основном использовались коммерческие или самодельные дроны. Теперь ситуация изменилась. Небо над линией боевого столкновения максимально насыщено БПЛА, судя по статистике Минобороны их сбивают десятками, а то и сотнями тысяч. Они подменили некоторые средства поражения, в частности, армейскую и тактическую авиацию. Появилась четкая спецификация боевых систем. Есть разведчики, разведывательно-ударные, так называемые FPV-дроны, которые получили прозвище «камикадзе». На земле действуют подвижные беспилотники.

Обязательно будет совершенствоваться и техническая база, уверен Алексей Леонков.

— БПЛА с поршневыми и электромоторами заменятся сверхзвуковыми, появятся, наверное, и гиперзвуковые машины, — считает эксперт. — Этот процесс не остановить. Что говорить, если «Посейдон», который входит в ядерную триаду, на самом деле является подводным беспилотником.

Новые войска будут во многом определять будущее военных беспилотных систем, отметил эксперт.

— Исходя из полученного боевого опыта, они будут влиять на разработку новых образцов, участвовать в формировании техзаданий для новых аппаратов, — заключил он.

Кадры решают всё

Разработка новых образцов техники, программ боевой подготовки, обмен опытом, подготовка кадров — за это будет отвечать командование нового рода войск, отметил Василий Дандыкин.

— Офицеров для войск беспилотных систем будут готовить в новом военном училище, — напомнил он.

«Известия» писали, что в Минобороны России обсуждается инициатива создания в Московской области первого в стране Высшего военного училища войск беспилотных систем. Оно будет выпускать офицеров для нового рода войск. Ожидается, что училище примет первых курсантов 1 сентября 2027 года.

Преподавательскому составу предстоит не только готовить будущих офицеров, но и обобщить накопленный в ходе СВО огромный объем практических знаний в этой области и систематизировать их.

Таких вузов в России не было. Пока подготовка офицеров ведется в учебных заведениях другого профиля. В частности, в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище ведется обучение по программе «применение подразделений с беспилотными летательными аппаратами». А в Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина функционирует факультет беспилотной авиации.

Роман Крецул

Богдан Степовой