Москва прекрасно видит приготовления Европы к войне с Россией, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в разговоре с корреспондентом Александром Юнашевым.

Представитель Кремля подтвердил, что Москва внимательно следит за Европой и видит все приготовления европейских стран к войне с Россией. По словам Пескова, видение Москвы совпадает с мнением президента Сербии Александра Вучича, заявившего, что буквально вся Европа на сегодняшний день готовится воевать против российской армии. Как отметил пресс-секретарь Путина, в Европе действительно сильные «промилитаристские» настроения, а также резкое увеличение военных бюджетов. Однако, как считает Песков, это сильно отразится на европейской экономике, и так идущей вниз:

Ведёт к перенапряжению экономики и возымеет потом в среднесрочной перспективе более тяжёлые последствия.

Москва давно знала, что все идет к войне с Западом, поэтому заранее начала подготовку к возможному конфликту. И специальная операция на Украине тоже является частью этой подготовки.

Ранее Вучич заявил, что война между Европой и Россией неизбежна, все к этому идет, судя по идущим приготовлениям:

Я анализирую факты и прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится всё более неизбежной. Это не пустые разговоры. Все к ней готовятся...