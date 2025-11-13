Войти
«Калашников» покажет МРС «Корсета плюс» в Дубае

Фото: Maxim Apryatin / Shutterstock / Fotodom
«Калашников»: Разгрузочную систему бронежилета «Корсет плюс» покажут в Дубае

Компания «Триада-ТКО» покажет макет модульной разгрузочной системы (МРС) бронежилета «Корсет плюс» на международной выставке Dubai Airshow 2025 в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщил концерн «Калашников».

«"Триада-ТКО" (концерн "Калашников") впервые представит макет модульной разгрузочной системы бронежилета "Корсет плюс" с дополнительными модулями защиты, набором подсумков и рюкзаком объемом 30 литров, макет бронешлема по классу защиты Бр2 и комплект одежды в исполнении EXPO», — говорится в сообщении.

Концерн подчеркнул, что эти изделия разрабатывали с учетом опыта применения экипировки в зоне проведения спецоперации.

Комплект бронезащиты оснащен системой распределения веса с интегрированными боковыми упорами. Они переносят нагрузку с плеч и спины бойца на пояс и бедра.

В августе стало известно, что компания «Триада-ТКО» начала поставки перспективных бронешлемов с классом защиты Бр2 заказчику. Они обеспечивают защиту на площади не менее 11,5 квадратных дециметра.

Страны
ОАЭ
