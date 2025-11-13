Названо число построенных по инвестквотам рыбопромысловых судов

С 2018 года заключены договоры на строительство 65 рыбопромысловых судов и 42 краболовов, из них сданы уже 46 судов. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на правительственном часе в Госдуме.

"Практически все новые суда у нас строятся с мерами господдержки, особенно востребован механизм квот под киль. С 2018 года заключены договоры на строительство 65 рыбопромысловых судов, 42 краболовов. К настоящему моменту уже сданы 46 судов", – цитирует ТАСС выступление министра.

Спуск на воду краболова "Пума" "Восточная верфь"

В 2024 году начался второй этап инвестквот: подписаны 34 контракта, по которым два судна уже сданы.

"Кроме того, с 2021 года мы предоставляем субсидии для верфей Дальневосточного федерального округа. Благодаря им мы поддержали строительство восьми краболовов", – отметил министр.

"По сути, темпы омоложения рыбопромыслового флота во многом зависят от объемов финансирования вот этих механизмов. При этом хотим решить главную задачу отрасли – отсутствие серийности. Будем вместе с заказчиками добиваться унификации проектов и судового оборудования, чтобы снизить конечную стоимость", – подчеркнул Алиханов.