Начались испытания первого болгарского корвета нового поколения

В Чермном море стартовали ходовые испытания первого многоцелевого патрульного корабля типа MMPV, построенного на верфи MTG Dolphin в Варне для ВМС Болгарии в рамках соглашения с немецкой группой Lürssen Werft (сейчас – Naval Vessels Lürssen, NVL) от 2020 года. Как уточняет Navy Recognition, корабль, получивший наименование "Храбрый", планируют ввести в строй до конца 2025 года.

В ходе испытаний в Черном море специалисты проверят работу двигательной установки, электронных и навигационных приборов.

В ноябре 2020 года Минобороны Болгарии заключило контракт с Lürssen Werft на поставку двух патрульных кораблей типа MMPV. Стоимость сделки составила 984 млн левов (около 503 млн евро).

В июне 2022 года на верфи в Варне заложили первый корабль типа MMPV, в августе 2023 года спустили на воду. Второй корабль, "Смелый", спустили на воду в декабре 2024 года и планируют передать болгарскому флоту в 2026 году.

Немецкая группа NVL разработала корабль класса MMPV 90 как усовершенствованный вариант корветов типа OPV 90.

Водоизмещение кораблей типа MMPV составляетт около 2300 тонн, длина корпуса – 90 метров. Вооружение включает 76-мм артустановку, четыре противокорабельные ракеты RBS-15, зенитный ракетный комплекс VL MICA от MBDA, 35-мм боевой модуль для ближнего боя и легкие 324-мм торпеды. Интегрированную боевую систему поставляет шведская ​​Saab.

Ангар позволяет размещать вертолет AS-565MB "Пантера".

Корабли оснащаются комбинированной дизель-дизельной силовой установкой типа CODAD, обеспечивающей максимальную скорость 24 узла и дальность плавания 3000 морских миль при крейсерской скорости 14 узлов. Автономность – семь дней. Экипаж – около 70 человек, включая летный персонал.