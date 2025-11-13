Японский министр обороны обозначил курс на атомные подлодки

Новый министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми публично призвал Токио рассмотреть возможность приобретения атомных подводных лодок. Как отмечает Naval News, такое решение станет значительным стратегическим шагом для единственной страны, пострадавшей от атомных бомбардировок, где общественное мнение по-прежнему крайне негативно относится к ядерному оружию и использованию атома не в мирных целях. В настоящее время Япония располагает только дизель-электрическими субмаринами.

"Появились новые разработки, и многие соседние страны собираются обзавестись атомными подводными лодками", – заявил Коидзуми в эфире программы Tokyo Broadcasting System Television.

Подлодка "Райгэй", Япония Taki Yoshihisa

Министр напомнил, что Южная Корея получила одобрение от президента США Дональда Трампа на разработку и производство собственных АПЛ в ходе переговоров на высшем уровне, состоявшихся 29 октября в кулуарах саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу.

Напомним, что в регионе Китай стабильно наращивает свой атомный подводный флот. КНДР планирует разработать атомные подлодки в рамках пятилетнего плана развития обороны, обнародованного в январе 2021 года.

"Окружающая среда вокруг Японии становится настолько враждебной, что нам необходимо обсудить, продолжать ли использовать дизельные двигатели для подводных лодок, как и прежде, или перейти на ядерную энергетику", – добавил министр обороны Синдзиро Коидзуми.

Позднее, отвечая на вопрос о возможности использования Японией атомных субмарин, он подчеркнул: "На данный момент ничего не решено относительно следующего поколения двигательных установок для подводных лодок".

Дебаты в Токио относительно постройки АПЛ обострились после того, как в сентябре экспертная группа Минобороны Японии опубликовала рекомендации, в которых присутствовали намеки на возможность использования ядерной энергии для подводных лодок нового поколения.

Экспертная группа призвала изучить возможность использования "двигательных установок следующего поколения" для подлодок, оснащенных системами вертикального пуска VLS для ракет большой дальности. Согласно докладу, такие субмарины должны обладать способностью оставаться под водой в течение длительного времени и действовать на больших расстояниях.

Как отмечает Naval News, японская компания Mitsubishi Heavy Industries, поставляющая в том числе национальному флоту подлодки, также разрабатывает ядерный микрореактор, который она называет "инновационной установкой, обеспечивающей новые преимущества по сравнению с традиционными реакторами для производства электроэнергии".