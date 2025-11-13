Войти
ФРГ готовится стать военным лидером Европы – Париж и Варшава заволновались

Германия готовится сделать то, чего от нее не ждали со времен объединения страны – резко нарастить военные расходы. К 2029 году оборонный бюджет ФРГ, по оценкам европейских СМИ, вырастет до 153 миллиардов евро в год. Для сравнения: еще десять лет назад речь шла о суммах почти вдвое меньших.

Страна, которую привыкли считать главным экономическим мотором континента, теперь все громче заявляет о себе как о будущем военном игроке. Если раньше военную мощь олицетворял Париж, а экономическую – Берлин, то сейчас эти линии постепенно сходятся в одну.

Такой поворот вызывает смешанные чувства у соседей. Во Франции тревожно шепчутся о том, что Германия может потеснить ее в роли военного лидера Европы.

В Польше – другая интонация: настороженность с оттенком старой исторической памяти. В Варшаве говорят, что перевооружение Германии вроде бы полезно, ведь «угроза с Востока» никуда не делась, но где-то в подкорке все равно звенит тревога – не просыпаются ли те самые «имперские инстинкты»?

Берлин тем временем уверенно двигается вперед. Германия все чаще делает ставку на собственное производство вооружений и совместные европейские проекты, постепенно отходя от американских поставок. Этот курс на самостоятельность уже вызывает трения в Брюсселе – в кулуарах обсуждают, не приведет ли немецкое усиление к новому перекосу внутри ЕС.

