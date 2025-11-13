На австралийских надводных дронах испытают противокорабельные ракеты NSM

Австралийские филиалы Leidos Australia и Kongsberg Defence Australia подписали Меморандум о взаимопонимании (МОВ) для изучения возможности интеграции противокорабельной ракеты NSM, разработанной норвежской Kongsberg, с беспилотными надводными катерами Sea Archer и их более крупной версии Longbow от американской Leidos.

"Этот меморандум – значительный шаг вперед в изучении возможностей Австралии по созданию суверенного морского ударного потенциала, – заявил генеральный директор Leidos Australia Пол Чейз. – Эффективность ракет NSM и гибкость и выносливость надводных беспилотников Longbow и Sea Archer позволят нам предложить австралийскому Минобороны адаптируемое и поддерживаемое местной промышленностью решение для будущих оперативных потребностей".

Запуск противокорабельной ракеты NSM Seaforces-online

Как уточняет Naval Today, беспилотник Sea Archer, который в настоящее время строится в Австралии, представляет собой высокоскоростной безэкипажный катер большой дальности. Платформа поддерживает установку различных модулей полезной нагрузки, в зависимости от которых беспилотник может наносить удары по надводным и наземным целям, вести радиоэлектронную борьбу, обеспечивать логистическое снабжение или же решать задачи разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR).

Катер оснащается передовым программным обеспечением с технологиями управления боем на базе искусственного интеллекта. Развивает скорость до 40 узлов, дальность плавания – 1500 морских миль. Полезная нагрузка превышает 900 кг.

Грузоподъемность более крупного варианта Longbow увеличена до 3000 кг. Эту модификацию оснащают четырьмя дизельными двигателями OXE мощностью 300 л.с., обеспечивающими дальность плавания более 2750 морских миль.

Проверка возможности интеграции ракет NSM и надводных беспилотников Leidos запланирована на 2026 год.

Противокорабельная ракета средней дальности NSM (Naval Strike Missile) относится к пятому поколению. Она предназначена для поражения как надводных, так и наземных целей на дальности до 185 км. Низколетящая ракета способна огибать ландшафт, а для наведения на цель использует пассивные системы. По заявлению разработчиков, в комплексе с применением передовых материалов это затрудняет обнаружение NSM средствами ПВО.

NSM развивает скорость от 0,7 до 0,9 числа Маха (858–1103 км/ч). Длина боеприпаса – 3,96 метра, масса – 407 кг.

Помимо Австралии, ракеты NSM уже заказали десять государств, включая Великобританию, Германию, Испанию, Канаду, Малайзию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Румынию и США.