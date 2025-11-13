Войти
Flotprom

На австралийских надводных дронах испытают противокорабельные ракеты NSM

348
0
0

Австралийские филиалы Leidos Australia и Kongsberg Defence Australia подписали Меморандум о взаимопонимании (МОВ) для изучения возможности интеграции противокорабельной ракеты NSM, разработанной норвежской Kongsberg, с беспилотными надводными катерами Sea Archer и их более крупной версии Longbow от американской Leidos.

"Этот меморандум – значительный шаг вперед в изучении возможностей Австралии по созданию суверенного морского ударного потенциала, – заявил генеральный директор Leidos Australia Пол Чейз. – Эффективность ракет NSM и гибкость и выносливость надводных беспилотников Longbow и Sea Archer позволят нам предложить австралийскому Минобороны адаптируемое и поддерживаемое местной промышленностью решение для будущих оперативных потребностей".

Запуск противокорабельной ракеты NSM

Seaforces-online


Как уточняет Naval Today, беспилотник Sea Archer, который в настоящее время строится в Австралии, представляет собой высокоскоростной безэкипажный катер большой дальности. Платформа поддерживает установку различных модулей полезной нагрузки, в зависимости от которых беспилотник может наносить удары по надводным и наземным целям, вести радиоэлектронную борьбу, обеспечивать логистическое снабжение или же решать задачи разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR).

Катер оснащается передовым программным обеспечением с технологиями управления боем на базе искусственного интеллекта. Развивает скорость до 40 узлов, дальность плавания – 1500 морских миль. Полезная нагрузка превышает 900 кг.

Грузоподъемность более крупного варианта Longbow увеличена до 3000 кг. Эту модификацию оснащают четырьмя дизельными двигателями OXE мощностью 300 л.с., обеспечивающими дальность плавания более 2750 морских миль.

Проверка возможности интеграции ракет NSM и надводных беспилотников Leidos запланирована на 2026 год.

Противокорабельная ракета средней дальности NSM (Naval Strike Missile) относится к пятому поколению. Она предназначена для поражения как надводных, так и наземных целей на дальности до 185 км. Низколетящая ракета способна огибать ландшафт, а для наведения на цель использует пассивные системы. По заявлению разработчиков, в комплексе с применением передовых материалов это затрудняет обнаружение NSM средствами ПВО.

NSM развивает скорость от 0,7 до 0,9 числа Маха (858–1103 км/ч). Длина боеприпаса – 3,96 метра, масса – 407 кг.

Помимо Австралии, ракеты NSM уже заказали десять государств, включая Великобританию, Германию, Испанию, Канаду, Малайзию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Румынию и США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Германия
Испания
Канада
Малайзия
Нидерланды
Норвегия
Польша
Румыния
США
Продукция
NSM
Компании
Kongsberg
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.11 08:02
  • 11446
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.11 07:47
  • 8
Авианосец «Фуцзянь» официально вошёл в состав китайских ВМС
  • 13.11 06:58
  • 2
Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет
  • 13.11 03:10
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о фуроре Су-57"
  • 13.11 02:29
  • 0
Комментарий к "Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей"
  • 12.11 17:36
  • 2
Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей
  • 12.11 15:45
  • 1
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 12.11 12:52
  • 1
Старт новой ракеты "Союз-5" в рамках проекта "Байтерек" запланирован на декабрь 2025 года - глава "Роскосмоса"
  • 12.11 06:32
  • 1
ОСК анонсировала суда высокой проходимости на воздушной подушке
  • 11.11 23:00
  • 6
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 11.11 21:06
  • 70
МС-21 готовится к первому полету
  • 11.11 19:12
  • 184
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 11.11 18:39
  • 2
Мьянма получила три вертолёта Ми-38Т
  • 11.11 18:03
  • 0
Комментарий к "США показали ядерный ответ «Буревестнику»"
  • 11.11 12:42
  • 1
Берегись, НАТО — Россия расширяет свой парк истребителей Су-35 (The National Interest, США)