МНО Литвы получило новую партию ПТУР "Спайк LR2"

Оптико волоконный кабель Spike LR2 хорошо виден после выхода ракеты из пускового контейнера.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 12 ноября. Министерство национальной обороны Литвы продолжает усиливать возможности Вооруженных сил страны в сфере противовоздушной обороны и противотанковой борьбы.

В частности, МНО Литвы сообщило о поставке ВС страны новой партии ракет "Спайк LR2" на сумму около 5,5 млн. евро.

В Вооруженных силах Литвы пусковые установки ракет "Спайк" интегрированы на боевые машины пехоты "Вилкас" ("Боксер"), что обеспечивает повышение огневой мощи и позволяет эффективно поражать цели на больших дальностях.

Помимо "Спайк LR2", на склады ВС Литвы также поступили боеприпасы для подствольных гранатометов. Стоимость данных боеприпасов составила более 2 млн. евро.

Как сообщал ЦАМТО, адаптированная под требования ВС Литвы бронемашина "Боксер" вооружена ДУМВ "Самсон" Mk.2 израильской компании Rafael Advanced Defense Systems с 30-мм автоматической пушкой MK-44S, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом и пусковой установкой с двумя ПТУР "Спайк-LR"/"Спайк-LR2".

"Спайк-LR2" – это многоцелевая ракета 5-го поколения, оснащенная тандемной противотанковой кумулятивной или многоцелевой боевой частью. ПТУР предназначена для поражения танков, бронетехники, инженерных сооружений и других важных целей. Дальность стрельбы ПТУР при пуске с наземных пусковых установок – 5,5 км. Ракета оснащена двухрежимной электронно-оптической ГСН (цветная CCD/неохлаждаемая тепловизионная), тандемной противотанковой кумулятивной или многоцелевой боевой частью и способна преодолевать активную и пассивную бронезащиту, включая динамическую.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Страны
Литва
Компании
Rafael
