МНО Литвы получило новую партию ПТУР "Спайк LR2"

Оптико волоконный кабель Spike LR2 хорошо виден после выхода ракеты из пускового контейнера.

ЦАМТО, 12 ноября. Министерство национальной обороны Литвы продолжает усиливать возможности Вооруженных сил страны в сфере противовоздушной обороны и противотанковой борьбы.

В частности, МНО Литвы сообщило о поставке ВС страны новой партии ракет "Спайк LR2" на сумму около 5,5 млн. евро.

В Вооруженных силах Литвы пусковые установки ракет "Спайк" интегрированы на боевые машины пехоты "Вилкас" ("Боксер"), что обеспечивает повышение огневой мощи и позволяет эффективно поражать цели на больших дальностях.

Помимо "Спайк LR2", на склады ВС Литвы также поступили боеприпасы для подствольных гранатометов. Стоимость данных боеприпасов составила более 2 млн. евро.

Как сообщал ЦАМТО, адаптированная под требования ВС Литвы бронемашина "Боксер" вооружена ДУМВ "Самсон" Mk.2 израильской компании Rafael Advanced Defense Systems с 30-мм автоматической пушкой MK-44S, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом и пусковой установкой с двумя ПТУР "Спайк-LR"/"Спайк-LR2".

"Спайк-LR2" – это многоцелевая ракета 5-го поколения, оснащенная тандемной противотанковой кумулятивной или многоцелевой боевой частью. ПТУР предназначена для поражения танков, бронетехники, инженерных сооружений и других важных целей. Дальность стрельбы ПТУР при пуске с наземных пусковых установок – 5,5 км. Ракета оснащена двухрежимной электронно-оптической ГСН (цветная CCD/неохлаждаемая тепловизионная), тандемной противотанковой кумулятивной или многоцелевой боевой частью и способна преодолевать активную и пассивную бронезащиту, включая динамическую.