МИД РФ: Россия готова возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле

340
Валерий Шарифулин/ ТАСС
"Мяч" находится на украинской стороне, сообщил глава второго департамента стран СНГ министерства Алексей Полищук

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россия готова возобновить переговорный процесс с Украиной в Стамбуле, "мяч" находится на украинской стороне. Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"В настоящее время переговоры поставлены Киевом на паузу. Турецкие представители не раз призывали их возобновить. Российская команда к этому готова, мяч находится на украинской стороне", - сказал он, комментируя перспективы возобновления соответствующих переговоров.

Как напомнил дипломат, ранее в Стамбуле состоялись три раунда прямых переговоров с украинскими представителями - 16 мая, 2 июня и 23 июля. "Хотя разговор был непростой, удалось достичь важных договоренностей в гуманитарной сфере о масштабных обменах военнопленными, репатриации тел погибших, возвращении гражданских лиц, - подчеркнул Полищук. - Стороны обменялись меморандумами с видением модальностей урегулирования. Кроме того, был развеян миф о якобы десятках тысяч похищенных украинских детей. Украинцы передали нам список не из "десятков тысяч", а из 339 имен, который на треть оказался нерелевантен. Мы вручили украинцам наш список. Без ответа остается наше предложение о создании трех рабочих групп стамбульского процесса".

Полный текст интервью будет доступен в 17:15 мск.  

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
