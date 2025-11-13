Минобороны представило эмблему нового вида войск России

Минобороны России показало эмблему Войск беспилотных систем

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео работы расчетов БПЛА, в котором была показана эмблема Войск беспилотных систем.

На ней изображены скрещенные стрела и меч, соединенные с крылатой микросхемой, украшенной звездой в месте пересечения.

В самом видео показано уничтожение бойцами группировки войск "Запад" американского бронетранспортера М113 и пикапа с личным составом ВСУ.

Замначальника войск беспилотных систем Сергей Иштуганов сообщил о формировании штатных полков и других подразделений беспилотных войск 12 ноября.