На Западе рассказали о связи Су-57 с ПАК ДА

MWM: Технологии истребителя Су-57 используются в программе ПАК ДА

Технологии российского истребителя пятого поколения Су-57 используются в программе перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Об этом рассказывает западное издание Military Watch Magazine (MWM).

«Разрабатываемая в настоящее время программа бомбардировщика следующего поколения ПАК ДА использует значительное количество компонентов, заимствованных из программы истребителя Су-57», — говорится в публикации.

Там отмечается, что ПАК ДА может получить от Су-57 аналогичные гидравлические приводы и зубчатые шарниры, управляющие внутренними отсеками вооружения.

Ранее обозреватель американского издания TWZ Томас Ньюдик заметил, что Россия стремится произвести фурор с демонстрацией истребителя пятого поколения Су-57 в ходе 19-го Международного авиасалона Dubai Airshow, который пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае (ОАЭ).

Также в ноябре госкорпорация «Ростех» заметила, что Су-57 остается единственным истребителем пятого поколения, доказавшим эффективность в интенсивных боевых действиях.