Neros Technologies поставит СВ США новые FPV-БЛА

Применение FPV-дронов в ходе СВО приводит к перевороту в мышлении армии США
ЦАМТО, 12 ноября. Командование СВ США выбрало компанию Neros Technologies в качестве одного из трех основных поставщиков FPV-БЛА в рамках первого транша программы "Специализированные расходуемые системы" (Purpose-Built Attritable Systems – PBAS).

Целью этой программы является оснащение подразделений уровня "взвод" модульными и адаптируемыми к конкретной задаче беспилотными системами.

В рамках этой инициативы Neros поставит платформы Archer и Archer Strike в 5-дюймовом и 10-дюймовом вариантах, являющихся развиваем ранее разработанной компанией 8-дюймовой системы Archer.

Выбранный пакет также включает модернизированную версию наземной системы управления Crossbow, получившую обозначение Flatbow. Она предназначена для применения в условиях сложной электромагнитной обстановки.

Заказ на системы, разработанные по итогам оценки применения БЛА на Украине, позволит компании Neros сохранить лидерство в поставках FPV-БЛА Министерству обороны США.

Платформы Archer Strike интегрируются с боевыми частями Terminus компании Kraken Kinetics для поражения целей на расстоянии более 20 км. Варианты без дополнения "Strike" обеспечат расширенные возможности сбора информации, наблюдения и разведки с различной полезной нагрузкой. Flatbow дополнит комплекс системой управления, включающей технологию защиты от помех для повышения эффективности применения в боевых условиях.

Как заявил главный исполнительный директор Neros Сорен Монро-Андерсон, реализуемые программы закупок свидетельствуют о серьезном намерении Сухопутных войск и Министерства войны США устранить опасные пробелы в боевых возможностях в области беспилотных летательных аппаратов, а также производственной базе.

По его словам, компания Neros, со своей стороны, намерена удовлетворять быстрорастущий спрос ВС США в секторе малых беспилотных летательных аппаратов военного назначения.

Страны
США
Украина
Проекты
БПЛА
