В России появится высшее военное учебное заведение войск беспилотных систем

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Работа по наращиванию боевого состава подразделений и частей войск беспилотных систем продолжается, в России будет создано высшее военное учебное заведение этого рода войск. Об этом сообщил замначальника войск беспилотных систем, полковник Сергей Иштуганов.

"Продолжается работа по наращиванию боевого состава существующих и создание новых частей и подразделений войск беспилотных систем. Что касается кадровой работы, для назначения в подразделения беспилотных систем ведется серьезный отбор. Лучшие военнослужащие, в том числе с учетом их боевых заслуг, назначаются в состав подразделений войск беспилотных систем. Подготовка специалистов осуществляется в вузах Минобороны, военно-учебных центрах при гражданских вузах, общественных организациях и предприятиях - изготовителях образов беспилотных систем. Ведется работа по созданию высшего военного учебного заведения войск беспилотных систем" - сказал он в интервью военкору "Комсомольской правды" Александру Коцу.

По словам Иштуганова, также обучение наиболее эффективному применению беспилотных систем проводится на полигонах военных округов и в тыловых районах в зоне проведения СВО. В состав подразделения назначают операторов, инженеров, техников и других специалистов обеспечения.