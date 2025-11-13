Войти
ТАСС

В России появится высшее военное учебное заведение войск беспилотных систем

377
0
0
Школа обучения операторов БПЛА, производство FPV-дронов и самолетов типа камикадзе на базе добровольческого батальона имени П. Судоплатова
Школа обучения операторов БПЛА, производство FPV-дронов и самолетов типа камикадзе на базе добровольческого батальона имени П. Судоплатова.
Источник изображения: © РИА Новости Павел Лисицын

По словам полковника Сергея Иштуганова, также обучение наиболее эффективному применению беспилотных систем проводится на полигонах военных округов и в тыловых районах в зоне СВО

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Работа по наращиванию боевого состава подразделений и частей войск беспилотных систем продолжается, в России будет создано высшее военное учебное заведение этого рода войск. Об этом сообщил замначальника войск беспилотных систем, полковник Сергей Иштуганов.

"Продолжается работа по наращиванию боевого состава существующих и создание новых частей и подразделений войск беспилотных систем. Что касается кадровой работы, для назначения в подразделения беспилотных систем ведется серьезный отбор. Лучшие военнослужащие, в том числе с учетом их боевых заслуг, назначаются в состав подразделений войск беспилотных систем. Подготовка специалистов осуществляется в вузах Минобороны, военно-учебных центрах при гражданских вузах, общественных организациях и предприятиях - изготовителях образов беспилотных систем. Ведется работа по созданию высшего военного учебного заведения войск беспилотных систем" - сказал он в интервью военкору "Комсомольской правды" Александру Коцу.

По словам Иштуганова, также обучение наиболее эффективному применению беспилотных систем проводится на полигонах военных округов и в тыловых районах в зоне проведения СВО. В состав подразделения назначают операторов, инженеров, техников и других специалистов обеспечения. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.11 08:02
  • 11446
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.11 07:47
  • 8
Авианосец «Фуцзянь» официально вошёл в состав китайских ВМС
  • 13.11 06:58
  • 2
Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет
  • 13.11 03:10
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о фуроре Су-57"
  • 13.11 02:29
  • 0
Комментарий к "Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей"
  • 12.11 17:36
  • 2
Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей
  • 12.11 15:45
  • 1
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 12.11 12:52
  • 1
Старт новой ракеты "Союз-5" в рамках проекта "Байтерек" запланирован на декабрь 2025 года - глава "Роскосмоса"
  • 12.11 06:32
  • 1
ОСК анонсировала суда высокой проходимости на воздушной подушке
  • 11.11 23:00
  • 6
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 11.11 21:06
  • 70
МС-21 готовится к первому полету
  • 11.11 19:12
  • 184
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 11.11 18:39
  • 2
Мьянма получила три вертолёта Ми-38Т
  • 11.11 18:03
  • 0
Комментарий к "США показали ядерный ответ «Буревестнику»"
  • 11.11 12:42
  • 1
Берегись, НАТО — Россия расширяет свой парк истребителей Су-35 (The National Interest, США)