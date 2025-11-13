Войти
Новейший российский «Союз-5» прибыл на Байконур для первого пуска

Кадр: Telegram-канал «Роскосмос»
Новая российская среднетяжелая ракета «Союз-5» прибыла на космодром Байконур для своего первого пуска. Об этом в Telegram сообщила госкорпорация «Роскосмос».

От Ракетно-космического центра «Прогресс» (Самара) до космодрома в Казахстане носитель преодолел 1500 километров. «Блоки ракеты доставлены в монтажно‑испытательный корпус, где ракету будут готовить к предстоящему пуску», — сообщили в госкорпорации.

В октябре госкорпорация рассказала о проведении наземных огневых испытаний первой ступени «Союза-5».

В сентябре заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Малик Олжабеков сообщил, что страна хочет ускорить испытания ракетного комплекса «Байтерек».

Ранее чиновник заявил, что среднетяжелую ракету «Союз-5» для первого пуска доставят в Казахстан в конце октября — начале ноября.

Стартовая масса двухступенчатой ракеты «Союз-5» составляет около 530 тонн, длина — 61,87 метра, диаметр — 4,1 метра, двигатель первой ступени — РД171МВ, двигатель второй ступени — РД0124МС. Компоненты топлива: окислитель — жидкий кислород, горючее — нафтил. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур — около 18 тонн.

  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
Союз-5 РН
