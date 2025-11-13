Войска беспилотных систем создали в ВС России

В Вооруженных силах (ВС) Российской Федерации созданы войска беспилотных систем, об этом 12 ноября сообщил заместитель начальника нового рода войск полковник Сергей Иштуганов.

«Войска беспилотных систем в ВС Российской Федерации созданы. Определена структура нового рода войск, назначен начальник войск беспилотных систем, созданы органы военного управления на всех уровнях. Сформированы штатные полки и другие подразделения», — заявил он в интервью «Комсомольской правде».

Полковник отметил, что боевая работа беспилотных подразделений беспилотных систем проводится по единому утвержденному плану, во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск.

В июне президент России Владимир Путин отмечал, что в России создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск, и нужно обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие. Российский лидер отметил, что благодаря операторам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) поражается до половины техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

