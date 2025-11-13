Войти
Известия.ru

Войска беспилотных систем создали в ВС России

385
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В Вооруженных силах (ВС) Российской Федерации созданы войска беспилотных систем, об этом 12 ноября сообщил заместитель начальника нового рода войск полковник Сергей Иштуганов.

«Войска беспилотных систем в ВС Российской Федерации созданы. Определена структура нового рода войск, назначен начальник войск беспилотных систем, созданы органы военного управления на всех уровнях. Сформированы штатные полки и другие подразделения», — заявил он в интервью «Комсомольской правде».

Полковник отметил, что боевая работа беспилотных подразделений беспилотных систем проводится по единому утвержденному плану, во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск.

В июне президент России Владимир Путин отмечал, что в России создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск, и нужно обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие. Российский лидер отметил, что благодаря операторам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) поражается до половины техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).


Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.11 08:02
  • 11446
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.11 07:47
  • 8
Авианосец «Фуцзянь» официально вошёл в состав китайских ВМС
  • 13.11 06:58
  • 2
Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет
  • 13.11 03:10
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о фуроре Су-57"
  • 13.11 02:29
  • 0
Комментарий к "Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей"
  • 12.11 17:36
  • 2
Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей
  • 12.11 15:45
  • 1
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 12.11 12:52
  • 1
Старт новой ракеты "Союз-5" в рамках проекта "Байтерек" запланирован на декабрь 2025 года - глава "Роскосмоса"
  • 12.11 06:32
  • 1
ОСК анонсировала суда высокой проходимости на воздушной подушке
  • 11.11 23:00
  • 6
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 11.11 21:06
  • 70
МС-21 готовится к первому полету
  • 11.11 19:12
  • 184
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 11.11 18:39
  • 2
Мьянма получила три вертолёта Ми-38Т
  • 11.11 18:03
  • 0
Комментарий к "США показали ядерный ответ «Буревестнику»"
  • 11.11 12:42
  • 1
Берегись, НАТО — Россия расширяет свой парк истребителей Су-35 (The National Interest, США)