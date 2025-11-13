Родоначальница династии

Военный историк Дмитрий Болтенков — о первой отечественной атомной подводной лодке с баллистическими ракетами

Ровно 65 лет назад — 12 ноября 1960 года — Государственная комиссия подписала акт о приемке атомной подводной лодки К-19 проекта 658. Это была первая отечественная субмарина с баллистическим ракетами на борту. Такие прослужили в ВМФ СССР до конца 1980-х годов, дав мощный толчок строительству современного подводного атомного флота. Невезучая К-19 позволила отечественным корабелам исправить многие ошибки, что позволило сделать атомоходы последующих поколений не только смертельно опасными для противника, но и сверхнадежными.

Экипажи К-19 не раз попадали в критические ситуации. Так, в июле 1961 года на лодке, идущей в Норвежском море, раздался сигнал тревоги. Правый реактор вышел из строя, была сброшена аварийная защита, произошла разгерметизация первого контура реактора. Ситуация была критическая.

Был самый разгар Берлинского кризиса, через несколько недель советские и американские танкисты будут разглядывать друг друга через оптику своих прицелов на КПП «Чарли». Ядерная катастрофа недалеко от норвежских берегов могла бы быть принята странами НАТО за начало войны. До полноценного ядерного конфликта оставалось полшага.

И беда никогда не приходит одна. К-19 потерял связь с берегом на КВ-радиоволнах. Командир пошел обратно, надеясь на УКВ найти наши подлодки, которые также принимали участие в учениях. Скоро на помощь пришла субмарина С-270. Моряки К-19 начали на нее переходить, выбрасывая за борт радиоактивные одежду и личные вещи.

Эти события с той или иной степени достоверности хорошо показаны в американском фильме режиссера Кэтрин Бигелоу 2002 года «K-19: The Widowmaker».

Наконец, лодка прибыла на базу. От лучевой болезни в течение двух недель после аварии скончались восемь моряков.

После долгой дезактивации ядерные реакторы были извлечены и затоплены в водах Карского моря. Лодку же вернули в состав флота в конце 1963 года. Командира К-19 капитана II ранга Николая Затеева оправдали. Звание Героя Советского Союза ему не дали, наградив за спасение лодки и экипажа орденом Красного Знамени.

Но самое главное — наша промышленность признала свою вину. В реакторы были внесены изменения, количество средств связи и документы по их работе были переработаны и улучшены. Получили свое развитие и суда спасения.

Сама же лодка обзавелась печальным прозвищем «Хиросима». И до этой аварии она уже забрала жизни. При ее спуске на воду бутылка шампанского не разбилась… Вот и не верь после этого в приметы.

Аварии на К-19 продолжились. 15 ноября 1969 года на пути лодки в Баренцевом море оказалась американская АПЛ «Гэтоу». Много позднее стали известны подробности. Субмарина работала у наших берегов в интересах американской разведслужбы АНБ. Столкновение для американцев оказалось таким же неожиданным, как и для нас. Американский командир минно-торпедной части отдал приказ готовить к стрельбе противолодочную торпеду с ядерной боевой частью. К счастью, его вовремя остановил командир подлодки. Сами же последствия удара едва не обернулись гибелью лодки. Через некоторое время командир АПЛ «Гэтоу» капитан Бурхардт был снят с должности. А командование ВМС США ограничило вольности офицеров с принятием решения на использование оружия. К-19 обошлась лишь повреждениями носа, которые были быстро исправлены.

Но через три года — 24 февраля 1972 года — в девятом отсеке лодки лодки возник пожар. Во время него 30 человек погибли, в 10-м отсеке 12 человек оказались заблокированы на 23 дня, но они выжили. Им долго не могли помочь из-за мощного шторма.

Командир 10-го отсека капитан-лейтенант Борис Поляков, спасший своих подчиненных, получит орден Красного Знамени и позже станет известным гидронавтом.

После этого пожара на подводных лодках стали внедрять систему пожаротушения ЛОХ (лодочная объемная химическая защита). При применении ЛОХ огонь тушится герметизацией отсека и распылением в нем фреона.

Всего по проекту 658 в период 1958–1962 годов в Северодвинске на заводе «Севмаш» было построено восемь лодок, из которых две позже были переведены на Тихоокеанский флот. Они стали первыми атомными ракетными лодками, способными дойти до берегов США и нанести ядерный удар.

Позже лодки этого проекта, вместе с К-19, были модернизированы по проекту 658М, получив ракетный комплекс уже подводного старта Д-4 с ракетой Р-21. Эта ракета доставляла боеголовку на расстояние 1420 км.

В середине 1970-х годов качественный рост советского атомного подплава и увеличение количества носителей ядерного оружия, способного достать врага на другом континенте, привели США и СССР к договорам об ограничениях стратегических средств вооружения.

Лодки проекта 658М начали уходить в историю. Для отработки перспективных средств связи было решено К-19 переоборудовать в опытовое судно. А 19 апреля 1990 года ее вывели в резерв.

В 2002 году лодку отбуксировали на завод «Нерпа». После изъятия из корпуса реакторного отсека она была утилизирована. Резать рубку у рабочих не поднялась рука. Она позже была выкуплена ранее служившим на ней матросом, ставшим бизнесменом, перевезена и установлена в Подмосковье возле Пяловского водохранилища.

Всего за время своей службы лодка К-19 забрала 43 жизни моряков и гражданских специалистов, помогавших устранять последствия аварий.

Но самое главное другое. Моряки на первой лодке с баллистическими ракетами отработали технологии дальних походов. Без них не было бы и современных атомоходов, обеспечивающих безопасность России, в том числе недавно спущенной на воду лодки «Хабаровск», построенной как носитель для ядерного подводного комплекса «Посейдон».

Дмитрий Болтенков — военный эксперт

